Desesperado pedido de donaciones de alimentos

Desde que se decretó la Emergencia Sanitaria por el coronavirus, varias son las agrupaciones solidarias que se crearon para ayudar a los más necesitados, esas hoy piden ayuda. Diferentes espacios se encuentran recolectando alimentos que serán entregados a familias que por estos momentos no puedan trabajar.

En Olavarría han surgido innumerables gestos solidarios que para continuar afrontando la demanda necesitan la colaboración de la sociedad.

Los grupos solidarios que se han formado solicitan la donación de alimentos para aaquellas familias que en este momento no pueden trabajar y por lo tanto no llegan a acceder a las necesidades básicas. Entre los productos que solicitan se encuentra: leche, fideos, harina, azúcar y todo tipo de alimentos no perecederos. Además de productos de limpieza e higiene personal y pañales para bebés y adultos.

La demanda de alimentos con el correr de los días se incrementó en los sectores más desfavorecidos de la comunidad y con esta triste realidad se crearon grupos que buscar ayudar en estos momentos.

Las personas que puedan realizar su aporte pueden comunicarse telefónicamente al 2284713414 o 2284472614. Desde la agrupación indicaron que ellos se encargan de buscar las donaciones y repartirlas entre quienes más lo necesitan.

Desde la UCR realizan una colecta de alimentos y solicitan ayuda de afiliados y vecinos. Para colaborar a escribir al WhatsApp 2284 371474 y recientemente el Club Pueblo Nuevo y la Sociedad de Fomento Mariano Moreno se unieron para colaborar con los olavarrienses en este momento, en sus sedes en el horario de 10:00 a 15:00 recibirán la colaboración de vecinos y vecinas para luego hacer entrega a quien necesite.



Estos son sólo algunos casos dentro de innumerables gestos solidarios que intentan colaborar con aquellas familias que más padecen la Emergencia Sanitaria.