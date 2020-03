Bancos: Piden a jubilados que cobran por caja que llamen por teléfono

En un nuevo pedido a los jubilados que cobran sus haberes de forma presencial en los bancos de todo el país, el presidente del Banco Nación Eduardo Hecker insistió en que realicen contacto con la institución bancaria a través del 0810-666-4444.

Los bancos permanecen cerrados como acción preventiva de posible expansión del coronavirus, y se convirtió en una traba para aquellos jubilados que cobran en efectivo por caja del banco.

Hecker destacó que, en todo el país, son 340 mil jubilados y que de esa cifra “hay unos 13.000 que no tienen las tarjetas (de débito); otros las tienen pero no las usan por diferentes motivos; algunos tienen los plásticos con daños, desmagnetizaciones o los perdieron; y tal vez haya también algunos que todavía no pudieron retirar las tarjetas de las sucursales en las que estaban estos plásticos”.

Por teléfono, la intención es “ayudar a esos jubilados a realizar los trámites, se les va a explicar, o si se bloqueó la tarjeta, se la desbloqueará”. También habrá un operativo especial de emisión de nuevas tarjetas que llegarán a domicilio por Correo Argentino.

En sintonía con esta situación, otros bancos también habilitaron líneas telefónicas para que los clientes que no tienen tarjeta de débito puedan gestionar un nuevo plástico y recibirlas en domicilio, sin necesidad de salir de su casa y sin necesidad de acercarse a la entidad bancaria para cobrar por caja mientras dure el aislamiento social obligatorio del Gobierno Nacional.