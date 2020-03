Día de la Memoria: “No marchamos, pero si lo hacemos desde casa y con memoria”

Este 24 de marzo no será igual a los anteriores. El Día de la Memoria se pasará desde el aislamiento obligatorio dispuesto por el avance del Coronavirus a nivel mundial.

Las calles estarán vacías, pero las casas y las redes sociales se llenarán de pañuelos y de fotos recordando la época más oscura de nuestro país y pidiendo “Nunca más”.

En este marco, Carmelo Vinci dialogó con Infoeme y comentó que “los organismos de Derechos Humanos antes de que sea decretado el asilamiento obligatorio habían decidido no hacer la marcha, y nosotros desde Olavarría habíamos decidido no hacer las actividades que hacemos normalmente, como lo del Concejo Deliberante en el Monte, y la jornada conmemorando en el Parque” y agregó “en este momento es mucho más importante la salud de la población”.

Todos aquellos que sientan la fecha y tengan interés en que hoy no sea un día que no pase desapercibido, pueden expresarse en las redes sociales

“El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se hizo con el objetivo de que las futuras generaciones sigan conociendo esto que fue el golpe genocida del año 76 y las consecuencias. Esa misión la seguimos teniendo” continuó el integrante de la Comisión por la Memoria. “En cuarentena lo que hacemos es seguir participando desde la redes, por eso usamos los ht para llegar a todos los hogares”.

Este año 2020, por primera vez, no será las calles el símbolo de la lucha de los Derechos Humanos, pero Vinci opinó que “aunque no lo hagamos en las calles, seguimos considerando que Memoria, Verdad y Justicia son los pilares básicos de la política de Derechos Humanos”. De esos pilares destacó el de la Justicia, donde “pedimos que los represores sigan quedándose en las cárceles comunes”.

El pilar de la Justicia en Olavarría lo tenemos casi cumplido, pero no queremos que los represores queden en las calles

Durante los últimos años, las organizaciones de Derechos Humanos – como así también las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo – han tenido duras discusiones en relación a lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar. En este sentido, Vinci celebró que “este año no tenemos que luchar contra gobiernos negacionistas. Consideramos que no es una discusión si fueron o no 30 mil”.

En la misma manera, consideró que aún hay deudas del Estado, tales como “seguir sosteniendo los lugares que son sitios de memoria. Uno de ellos es Monte Pelloni, que hoy en día no están en condiciones como sitio, sin cortar el pasto. Esos lugares deberán ser recuperados como política de Estado. Otra de las deudas es que todavía quedan cerca de 400 niños que tienen la identidad cambiada, y tienen que encontrar su verdadera identidad”.

“Ya hubo acercamientos antes de la pandemia de personas de Derechos Humanos para ver el predio del Monte” continuó Vinci.

No marchamos y no realizamos actividades en la calle, pero si lo hacemos desde casa y con memoria. Siempre reivindicando todas las banderas de Memoria, Verdad y Justicia

Para finalizar, concluyó “en esta época de pandemia, donde hablamos de víctimas que se lleva el coronavirus, si podemos dimensionar que la pandemia que tiene en vilo al mundo donde existen aislamientos en muchísimos países, se ha llevado miles de víctimas. Si la dimensionaramos con el número de víctimas de la dictadura podríamos ver la preocupación que genera el terrorismo, a la que genera una causa natural. En este caso todo el mundo está convencido de que hay que tomar medidas, y en esa época la pandemia era la dictadura”.