Libros y aislamiento: Uno que leamos todos

La lectura es una de las actividades más elegidas para atravesar el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio en tiempos de coronavirus. En esta nota te presentamos 5 opciones recomendadas por olavarrienses de distintas edades y ocupaciones.

Josefina Bargas es periodista y nos recomienda “Virgina Woolf ataca de nuevo”, del escritor, dramaturgo e historietista Copi. Para Josefina se trata de un giro y otro más.



Mi recomendación para estos días es un libro corto de cuentos cortos. La clave está en la intensidad de los relatos. Siete cuentos en los que el autor se traviste de genial para llevarnos con puestas de teatro por historias que tienen como telón de fondo el sexo, la violencia y la política. Para mí, antes de que la identidad de género estuviera entre los temas cotidianos, estaba en estos cuentos pero no en tono de debate o análisis, sino de identidad.



Por sobre todo, Copi es un maestro de las sorpresas, es irónico y osado. La idea de que en los cuentos “cada frase es esencial” se hace realidad en este libro. En cada relato la trama avanza con giros que hacen que una solo quiera seguir leyendo más y más hasta quedarse sin aliento.



Y al final, una se queda con las preguntas por el lenguaje y la escritura, por el decir tan simple que entre velos sugiere la complejidad, por las formas y los sucesos de la vida. Esta última posibilidad que me da Copi es la que me parece central en esta época de aislamiento y distancia social. No sólo me muestra vidas y mundos nuevos, después de conocerlos me quedo pensando.



Y ya que es mejor evitar la circulación, este libro está disponible en Scribd (que abrió acceso gratuito a la plataforma durante 30 días durante el aislamiento) en este link.







Carlos Rodríguez, es uno de los coordinadores de la cátedra libre “Sexualidades, Géneros y Derechos Humanos” propuesta por el Pograma Chesida FACSO. En esta oportunidad nos recomienda “Las malas”, de Camila Sosa Villada.

Para quienes fuimos reinas de pueblos chicos, maricas en los 80, es un viaje a la nostalgia a recordar aquellas hermandades que construíamos para sobrevivir a nuestras familias, a la sociedad y a las costumbres imperantes con resabios de dictadura. Y así defender, resistir y ser desde nuestras singularidades el derecho a ser lo otro, lo distinto, lo diferente.

También es una invitación para conocer, escuchar, acercarte y en estos tiempos y estas horas, celebrar la empatía, la solidaridad, la ternura y la belleza .

Se trata de una escritura trava, lucida, descarnada y tierna, sintetizó Carlos.





Rosana Farana es artista plástica y docente. Le cuesta elegir un solo libro para recomendar. Para ella, hay libros que como a Lucía Pelaez en el relato “La función del lector” de Galeano se te quedan pegados, libros que te crecen dentro y se transforman en otros, en tuyos, en propios.

Qué difícil es elegir uno solo, cuando adorás la lectura y tenés amores literarios a los que siempre se vuelve, en mi caso Pizarnik, Pessoa, Lispector, la lista es larga…Pero hay libros que aparecen, que un día los ves y decís me encantaría leerlo, sin tener demasiadas referencias. Por eso voy a elegir “La campana de cristal” de Sylvia Plath, porque ese libro de tapa roja, “rojo flamante” subrayará en su interior la autora, editado este año por Literatura Randon House, a 57 años de que Sylvia lo publicara por primera vez con el seudónimo Victoria Lucas, llamó toda mi atención, tanto que en tres noches leí sus 264 hojas.



Es una lectura imprensidible, Sylvia como poeta, desarrolla una escritura atrayente, conmovedora, visceral, cargada de belleza y dureza y con tinte semi autobiográfico. Esther, su protagonista, logra una empatía con una como lectora al punto que te sentís ella, sentís lo que ella siente.

En un contexto epocal controversial, casi dicotómico, casi sin medias tintas, de esforzadas prácticas endoculturales sobre un “deber ser femenino” relegado al ámbito doméstico; impuesto por la cultura hegemónica, patriarcal y machista, Esther se encierra en sí misma y se pierde, y a su vez se debate, terapia de electrochoques de por medio, por encontrarse, por indagar si su vocación de escritora es su salvación; pero también por separarse de su pulsión de muerte, inquiriendo romper esa campana de cristal que metafóricamente construye su mente, “con sus distorsiones asfixiantes” como la jaula en la que la misma sociedad opresiva y condenadora de la época la coloca, por ser mujer, joven y prometedora.

“ Así empecé a pensar que tal vez fuera cierto que casarse y tener niños equivalía a someterse a un lavado de cerebro, y después una iba por ahí idiotizada como esclava” (…) “Debería haber, pensé, un ritual para la gente que vuelve a nacer: reparada, arreglada y aprobada para volver a la carretera” (…) “Respiré profundamente y escuché el antiguo reto de mi corazón. Soy, soy, soy”.

Esta reedición llega en un contexto donde aún seguimos luchando por lo que queremos ser, por nuestros derechos como mujeres, y por que las imposiciones del patriarcado se caigan de una vez, para siempre. En memoria de Sylvia Plath y de todas las que no están #vivasylibresnosqueremos





Pablo Zamora es docente y periodista. Propone como lectura “Cuentos sin plumas”, de Woody Allen de editorial Tusquets.

Me gusta mucho el humor de Woody Allen y el toque personal que le pone a sus obras. Tanto en el cine (como actor, guionista y director), como en este volumen que reúne sus 3 libros de cuentos: Como acabar de una vez por todas con la cultura, Sin plumas y Perfiles. La sátira tan bien aplicada a temas recurrentes en su filmografía (el psicoanálisis, la muerte, los vínculos, el sexo y el amor), se despliega aquí en forma de relatos, reflexiones, diálogos, correspondencias y hasta aforismos.

Por último, Pablo sostiene que el humor es una opción interesante para enfrentar estos tiempos de angustia, incertidumbre y encierro.





Malena Correa es estudiante de Trabajo Social y nos sugiere a Eduardo Sacheri con la novela “Ser feliz esta esto”.



La novela trata sobre la vida de un padre y una hija que se conocen 14 años tarde y emprenden un camino de convivencia y reconocimiento que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos; tal vez por eso al leerlo nos llega de un modo distinto, de un modo más personal y que otras novelas de Sacheri no llegan.



La historia cuenta sobre la vida de Lucas y Sofía, que no se conocen y que se necesitan, aunque no lo sepan. No tiene una trama compleja ni un montón de personajes, pero esa simpleza hace que nos identifiquemos con la trama, hace que la apropiemos y que nos sintamos un poco como Lucas, desorientados, y un poco como Sofía, hartos.



Creo que es un buen libro para leer en estos tiempos tan complejos y que nos llevan a emprender un camino como el de esta familia, tal vez ser feliz también es un poco esto, el instante en que vivimos otra vida a través de un libro y el instante en que ese libro también lleva un poco de nuestra esencia.