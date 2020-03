Compras, delivery y consumo en épocas de Coronavirus

Como todas las ciudades que buscaron acatar la cuarentena, y respetaron el aislamiento preventivo, Olavarría pasó por esa extraña obsesión de llenar las heladeras, y el jueves, antes de que se extremaran las medidas de la cuarentena, la ciudad estuvo revolucionada.

Algunos no llegaron a realizar las compras, y comenzaron a buscar alternativas. El día viernes por ejemplo, en un importante hipermercado de la ciudad, si querías realizar la compra on-line a través de la web, ya tenías cinco días de demora para retirar el pedido, cuando normalmente, si la compra se realiza en la mañana, se puede retirar por la tarde.

Este mecanismo tan efectivo, dejó de tener el resultado esperado en tiempo de Coronavirus, y fueron los pequeños y grandes comerciantes locales los que salieron a brindar las soluciones.

Un rubro, generalmente ajeno al delivery, es la carnicería, en donde el consumidor busca y elige el corte preferido; sin embargo algunas llevaron adelante esta práctica, buscando que la gente se quede en su casa, pero también intentando mantener la higiene propia del lugar. Al respecto, Pablo, propietario de dos carnicerías de la ciudad (Sarmiento y Lamadrid y Grimaldi y Urquiza), expresó: “La idea es que la gente no salga, que se quede en la casa, más allá de la venta, tanto yo como los empleados estamos recontra preocupados y queremos cuidarnos; por eso tomamos pedidos telefónicos (423251), se lo preparamos con su debida higiene y se lo llevamos sin costo a su domicilio. Además pueden pagar en efectivo o con tarjeta, tenemos terminales inalámbricas para hacerlo, porque ese va a ser otro problema, o no va a haber plata en el cajero o la gente tampoco va a querer salir para ir al banco”.

Como tantas otras cuestiones que se verán afectadas por el momento que se atraviesa, la demanda y el consumo también preocupan. “La venta tiene que seguir, si no hay demanda no van a faenar, por eso sería importante que los demás comercios también brinden este servicio en todos los rubros”, asegura Pablo, que además avisa que la idea es directamente trabajar a puertas cerradas si logra afianzar este mecanismo de venta.

Las fruterías y verdulerías de la ciudad también comenzaron a ofrecer este servicio a domicilio, y Sebastián, dueño de un comercio del rubro en el Barrio Ceco, cambió su habitual dinámica para adecuarse al servicio puerta a puerta. “Desde mi punto de vista es mejor que ande uno cuidándose, y no mil personas en la calle. Estoy recibiendo llamados de todos lados, reparto a toda Olavarría, y la gente está muy conforme por el servicio, y más que es sin cargo”.

Las medidas se extremaron y también se restringió el horario para los comerciantes, y también debió adaptarse, “cambiamos el horario por la disposición Municipal, a partir de este lunes tomo pedidos por WhatsApp (2284476403) de 8 a 13 y de 13 a 16 salgo a repartir, es una manera también de contribuir al cuidado”.

Los supermercados no son ajenos a esta realidad y también realizan su aporte, aunque en rubros tan amplios y con tanta demanda, el servicio suele complicarse. “La verdad que nos sobrepasó, tuvimos más de 70 pedidos por día, justamente ahora lo estamos reorganizando para poder cumplir bien, la idea es que se entreguen en el mismo día. Además tuvimos que cambiar los horarios; ahora trabajamos de corrido, por eso a partir del miércoles vamos a tener dos líneas de WhatsApp para que la gente haga su pedido, nosotros lo preparamos y se lo enviamos sin costo a su casa”, afirmó Alejandro, responsables de uno de los supermercados tradicionales de la ciudad.

El sistema de Delivery no es para nada moderno, pero hace un tiempo irrumpió en la ciudad el popular Pedidos Ya, no es ni más ni menos que el mismo servicio con la diferencia que ellos realizan la compra y te la acercan a tu casa. Este es un sistema que también se está utilizando bastante; apropósito, consultamos también a un joven que desempeñaba su tarea habitual y aseguró que “el trabajo se mantiene, son más o menos 60 o 70 pedidos por día, lo que me sorprende es que en épocas de Coronavirus la gente nos llame por medio kilo de helado, la verdad que nosotros lo hacemos igual, pero la gente parece no tomar conciencia”.

Las alternativas para cuidarse están, sólo hay que ingeniárselas un poco. Hay que hacer bien los deberes, y la consigna esta vez es muy sencilla, quédate en casa.