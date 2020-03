Dengue: la otra amenaza que dejó un nuevo fallecido en la provincia

Mientras el foco está puesto en el Coronavirus, el dengue también avanza. Se duplicaron los casos en dos semanas. La víctima fatal era de Berisso y no tenía antecedes de viaje a zona de circulación.

En la provincia de Buenos Aires los casos de dengue ascendieron a 365 y casi se duplicaron en dos semanas, al tiempo que se registró un nuevo fallecido por la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.

Mientras el foco está puesto en el Coronavirus, el dengue avanza. La víctima fatal es una persona del Municipio de Berisso, sin antecedente de viaje a zona con circulación viral. “La letalidad en la provincia de Buenos Aires es de 0,82% con los datos disponibles hasta el día 17 de marzo”, remarca el último informe del Boletín Oficial.

En total son cuatro los fallecidos en lo que va del año: pacientes de Avellaneda, Almirante Brown, San Martín y Berisso. Mientras que a nivel nacional en las últimas horas se confirmaron otras dos muertes: un adolescente de 14 años en Misiones y un hombre de 82 años de Rosario, Santa.

Asimismo, el brote no se extendió a más municipios, ya que la circulación viral se registra en 23 comunas, las mismas que la semana pasada. En tanto, los casos autóctonos ya son más de la mitad, representan el 52%, al tiempo que circulan en simultáneo tres de los cuatro serotipos existentes de la enfermedad: DEN 4, DEN 1 y DEN 2.

Las recomendaciones de Bromatología municipal para evitarlo

Mantener el orden y la higiene de los patios y terrenos baldíos, mantener el pasto corto, evitar juntar agua de lluvia o, en caso que esto resulte indispensable, no almacenarla por más de tres días cepillando todo el recipiente antes de recoger agua nuevamente, cambiar el agua de los bebederos de animales diariamente, no dejar recipientes sin tapar en el patio, no juntar chatarra y elementos en desuso.

El Dengue es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti, que se cría y vive en lugares sombríos y húmedos, por lo que cualquier recipiente con agua estancada es el ambiente ideal para su reproducción. Por eso es importante eliminarlos. Las cubiertas de automóviles, los tanques de agua, los platos bajo las macetas, los floreros y las plantas en frascos con agua son criaderos muy frecuentes en viviendas, oficinas, escuelas y hospitales.