Olimpo con la mente en el hexagonal y Braian Guille como figura

El pasado miércoles se reunió el plantel de Olimpo para la última práctica antes de iniciar la cuarentana y previo al encierro en sus domicilios -en Bahía Blanca-, Braian Guille habló con La Nueva.

Acatando las pautas de seguridad y prevención por la pandemia del coronavirus, el plantel “aurinegro” quedó licenciado por tiempo indeterminado pero antes de eso, el olavarriense brindó una entrevista a un medio bahiense.

La entrevista completa:

“El Braian es tremendo”, dicen en Olimpo.

Y él se ríe. Porque puede, porque tiene la suerte de que en cada partido no lo lastiman ni lo mandan al hospital de milagro.

El Brian es Guille, el titiritero de un conjunto “aurinegro” que subió al octavo lugar del Grupo 2 del Torneo Federal A, ubicándose a 4 puntos de la zona de clasificación cuando todavía quedan 7 fechas para el final de esta larguísima fase regular.

Por su forma de jugar, por su habilidad, por los lujos que tira, por sus amagues inesperados, el 10 olimpiense suele ser perseguido por rivales enardecidos que para sacarle la pelota le tiran todo tipo de golpes. Por encuentro recibe no menos de 3 foules violentos, y el último domingo, en el triunfo 2-0 sobre Estudiantes de San Luis, hasta le apuntaron a la cabeza con una patada voladora al mejor estilo ninja.

“¿Vos lo viste? No me acuerdo que defensor era, pero algunos están loquitos. De este partido (Estudiantes) me voy con dos codazos en las costillas y un cachetazo en la nunca que me dejó mirando las estrellas”, admitió Guille, confiándole a La Nueva que ya está acostumbrado a los encontronazos y a la mala intención de algunos.

-Cómo no te van a ir a buscar, si la pisás, la amasás y la mostrás constantemente. Hacés calentar hasta un muerto...

-Es mi juego, me encanta tener la pelota. No le falto el respeto a nadie, pero a veces me dan ganas de decirle “vení a buscarla” al que me marca y me espera. Les veo la cara de enfurecidos y me motivo más... (risas). Siempre jugué de la misma manera.

-Volvieron al triunfo después de una decepcionante actuación en San Juan ¿Cuál fue la autocrítica?

-Fuimos un equipo bastante light, pero no hicimos demasiado hincapié en el rendimiento porque sabíamos que había sido una mala tarde. Ante Estudiantes volvimos a ser el equipo que queremos ser, siendo intensos, dinámicos y recuperando rápido el balón cada vez que lo perdíamos. Cuando tenemos espacios somos un equipo muy peligroso; fijate que en los últimos 3 partidos de local metimos 7 goles y recibimos uno.

“Nos pusimos a tiro de la clasificación, y si nos metemos entre los 6 vamos a hacer un lío bárbaro. Quedan siete finales más para pelear por ese objetivo, aunque nosotros vamos de partido a partido porque para ganar necesitamos estar concentrados al 200 por ciento”.

-¿Estás en tu mejor momento desde que llegaste a Olimpo?

-Sí, me siento muy bien de la cabeza, con mis compañeros, con la idea de juego y con la pelota. Estoy bárbaro físicamente, solo me falta que se me abra el arco un poco más.

-Además es como que calzaste perfecto en la idea de Abaurre y su cuerpo técnico

-Sí. Ellos apuestan mucho por mi y me piden que sea desequilibrante cuando me llega el balón en tres cuartos o más adelante. Por eso estoy jugando de punta. Abaurre tiene todo muy claro y ese es el mensaje que le manda al jugador.

-Me dijeron que te tienen controlado fuera de la cancha, que el cuerpo técnico tiene todos tus movimientos controlados. ¿Es verdad, te pusieron un chip con una cámara?

-Ja, ja, me hacés reir... En Olimpo saben que ya no boludeo más como antes, que me estoy comportando y que pienso en el equipo. Estoy haciendo las cosas bien porque soy el sustento económico de mi familia.

“Quiero que me vaya bien en Olimpo para volver a insertarme en el fútbol grande. Estoy bien, pero sé que puedo dar más”.

-En cancha de Libertad ganaron los 3 partidos que jugaron, ¿van a pedir seguir acá y no volver al Carminatti?

-Ja,ja... En el grupo jodemos con eso y más de uno quería hablar con el presidente para proponérselo. Si seguimos haciendo todo como hasta ahora, vamos a ganar y a seguir sumando en el Carminatti o donde sea”.

Fuente: La Nueva