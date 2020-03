El Movimiento de Trabajadores Excluidos emitió un comunicado solicitando un “refuerzo” que duplique bolsas de alimentos que entrega el Municipio, sumado a otras medidas sanitarias locales para poder llevar adelante una labor en la que no pueden detenerse. “No vivimos de un salario mensual, vivimos en una economía de trabajo cotidiana” señalaron.

MTE: “Si nos quedamos en casa, no comemos”

Tras las medidas del Gobierno para evitar la propagación del virus COVID-19, el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Olavarría emitió un duro comunicado solicitando medidas y refuerzos socioeconómicos al Municipio dado que “si nos quedamos en casa, no comemos”.

Justamente, indicaron que “los trabajadores de la economía popular no podemos quedarnos en casa, no vivimos de un salario mensual con el que podemos contar los primeros días del mes, vivimos en una economía de trabajo cotidiana, la poca plata que podemos conseguir para la subsistencia la generamos dia a día, con el cartón que se junta la noche anterior o con la changa de la tarde”. Y dejaron en claro: “Si nos quedamos en casa no comemos”.

Es por ello que en este contexto de aislamiento social “y la solicitud lógica a la población por parte del Estado en todas sus aristas de permanecer en sus casas para prevenir el contagio” le solicitaron varias medidas económicas de refuerzo al Municipio para poder trabajar con las condiciones higiénicas necesarias.

“Nos vemos ante la necesidad de solicitar un refuerzo que duplique las bolsas de alimentos que entrega el Municipio, la duplicación de la tarjeta alimentaria municipal y el reparto de kits de higiene a los trabajadores de la economía popular y a todos aquellos vecinos y vecinas que perciban dichos programas” cierra el comunicado.

Dentro del MTE, cabe señalar, se encuentra la Cooperativa de cartoneros “Viento en contra”, las Promotoras del Programa de Promoción Ambiental, el trabajo mancomunado con el Patronato de Liberados, entre otros.