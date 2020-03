Elecciones de Delegados: “Le pido a Galli que haya elecciones democráticas”

“Sólo habrá un traspaso de mando y la gente está indignada porque no quiere eso” dijo a Infoeme Alan Rico de Sierra Chica, quien se postuló para participar de los comicios pero quedó afuera por ‘falta de avales’. A este argumento lo cuestiona hasta el final.

La Junta Electoral para la Elección de Delegados Municipales confirmó la lista de candidatos que podrán presentarse a los comicios del próximo domingo 29 de marzo en las localidades del Partido. Alan Rico es vecino de Sierra Chica, se postuló junto a otras tres personas pero –según les explicaron -no les alcanzó la documentación que presentaron. Este viernes dialogó con Infoeme y cuestionó ese argumento.

“Al enterarme de que no había llegado supuestamente con la entrega de DNIs para confirmar los avales, presenté que se recurra la decisión de la Junta y solicité una copia de expediente porque -a pesar de que no llegamos a la presentación de documentos- tenemos un número importante” sostuvo y ejemplificó con el caso de otra candidata “que tiene el 98.8 % entregado y quedó afuera”.

En total “había cuatro candidatos y juntamos 900 avales entre todos, mucha gente que participó en este proceso y no están teniéndolo en cuenta” contó y se refirió al argumento que les dieron tras la explicación: “Lo único que dicen es que es que faltan DNIs. La Junta Electoral dio por ganador a Néstor Crevatin, su función es corroborar que la documentación esté, no oficializar un delegado. Eso lo elige el pueblo en elecciones”, arremetió Alan.

“Yo estoy en nombre de toda la gente que me dice que siga luchando, que no quiere votar a un representante que no los representa. Puede ser que gane Crevatin pero que nos den la oportunidad de estar los cuatro y que la gente pueda elegir de una vez por todas”.

Todos superamos el 90 % de los DNI que sirven

Tuvo una respuesta técnica y en cuanto a la política manifestó: “Creo que llamaron a jugar a la pelota con su pelota y ahora les cuesta entregarla. Llamaron a democratizar y siempre por una cosa u otra eso no sucede. Sabemos que si ponen representantes del pueblo, el pueblo va a pedir cosas: capacitaciones, puestos de trabajo, limpieza de calles, luminaria y la desidia que hay en el pueblo”.

Hace tres años “cuando el intendente Ezequiel Galli llamó por primera vez a elecciones hubo dos candidatos: Néstor Crevatín y Oscar Sánchez, ganó Sánchez y a los tres meses renunció. No hubo una explicación oficial pero en Sierra Chica todos sabemos porque somos pocos y nos conocemos”.

Cerró la entrevista con un pedido dirigido al jefe comunal: “Si en las elecciones pasadas puso a alguien que no juntó un solo aval, que no presentó documentación de ningún tipo, creo que ahora tiene la potestad de decretar que haya elecciones democráticas el 29, sólo habrá un traspaso de mando y la gente está indignada porque no quiere eso".