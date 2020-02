Anuncian acuerdo de pago de deuda de PAMI con farmacias

La directora de PAMI, Luana Volnovich, confirmó en redes sociales que se llegó a un acuerdo con las farmacéuticas por el pago de una importante deuda y, de esta forma, garantizar la venta de medicamentos a jubilados.

La funcionaria dijo que “logramos el acuerdo de pago de la deuda de PAMI a las farmacias. Agradecemos muchísimo el esfuerzo que hacen cada una de las farmacias porque nos permite tener perspectivas, ordenar y planificar el trabajo que estamos llevando adelante".

En este sentido, ratificó: "no veo ningún riesgo de que las farmacias dejen de vender medicamentos del PAMI".

El conflicto, que tuvo su punto más alto hace pocas semanas, ponía en riesgo la atención de los titulares de las farmacias (alrededor de 2 mil en todo el país) a los afiliados por una importante deuda. Desde la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR) habían explicado, en ese sentido, que "muchas de las farmacias son familiares y tienen un solo local, por lo que no tienen margen para financiarse. Si PAMI no paga la deuda heredada, no van a poder seguir prestando atención a los jubilados".

Volnovich, en ese contexto, resaltó que “logramos un acuerdo que les da previsibilidad a las farmacias para que puedan empezar a proyectar su futuro, y para que PAMI garantice el derecho de las jubiladas y los jubilados a tener sus medicamentos".

Y criticó: "La gestión anterior se fue sin pagar. Ha dejado una deuda durante varios meses. Eso obviamente generó un problema para las farmacias. Tenemos una deuda total de 19.000 millones de pesos y un déficit de 8600 millones".

"Hemos logrado hacer un acuerdo con cada una de las farmacias que proveen medicamentos de PAMI y las cámaras de las farmacias que son las intermediarias. Hemos hecho un acuerdo de las deudas, entre otras que dejó la anterior administración, para poder hacer un esquema que permita seguir vendiendo los medicamentos", señaló la funcionaria.