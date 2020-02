Un argentino en China: “No se vive una locura”

Lionel Rotbart es un argentino, con vínculos en Olavarría, que emprendió la aventura de radicarse en China hace 6 meses. Con la intención de apoyar a su compañera ante una propuesta laboral vinculada al rubro textil, ambos se radicaron en Keqiao (se pronuncia Cuchao), un distrito de la ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang.

La ciudad de Wuhan pasó a ser conocida mundialmente en cuestión de segundos, al ser el sitio donde se originó el brote del coronavirus. Según los últimos reportes de la Comisión de Salud de China se elevó a 304 los muertos y a 14.380 los afectados en todo el país. Además, un total de 328 personas fueron dadas de alta tras haberse recuperado.

¿Cómo se vive el brote en China? ¿Cuáles son las medidas que deben adoptar los ciudadanos? ¿Qué sensación recorre el país?

Lionel habló con Infoeme y aseguró que si bien “no es una pavada, la situación es seria” reciben de las consultas de sus familiares y amigos un panorama “muy magnificado”. Es más, contó que “no parece que la gente esté preocupada, es verdad que la ciudad está desierta, mucha gente está guardada siguiendo las recomendaciones pero no se vive una locura”.

Respecto a las medidas que se adoptan y a la comunicación que reciben por parte del Gobierno y el Consulado señaló que “tratan de que no haya paranoia, ni miedo ni nada” y destacó que “nos aportan buena información para que estemos tranquilos”.

Asimismo, contó que forman parte de una Asociación de Argentinos en China con quienes se comunican a través de wechat y “tenemos un grupo de latinos. Estamos atentos, nos vamos haciendo comentarios, pero no veo preocupación”.

“Está todo cerrado, salvo los supermercados”

El “paisaje” de las ciudades China cambió completamente. “En este momento estamos en las vacaciones del Año Nuevo Chino, son dos semanas que generalmente las personas las toman de vacaciones para volver a sus lugares de origen. Creo que se da la mayor migración interna del planeta”.

Por este motivo, “los negocios y las empresas están ampliando las vacaciones hasta el 9 de febrero en principio” para evitar la propagación de la enfermedad.

Estas medidas modificaron el ritmo habitual de las ciudades: “está todo cerrado, salvo los supermercados. Las atracciones turísticas de todos lados están cerradas, así como la atención pública”, indicó Lionel.

Después, las disposiciones básicas que se toman ante una situación de estas características: “salvo en las ciudades que están en cuarentena, se recomienda a toda la población China el uso del barbijo, no ir a lugares con gente, no realizar reuniones, lavarse las manos, usar alcohol en gel y si no tenés la necesidad real de salir, te recomiendan que no salgas”.

Lionel resaltó el trabajo del Gobierno Chino. Así por ejemplo, en apenas diez días, en la ciudad de Wuhan, se construyó un hospital de mil camas, para tratar a los pacientes que presenten los síntomas asociadas a la enfermedad.

“Acá el gobierno actuó muy bien, muy rápido. Tiene científicos y profesionales de la medicina excelentes”, indicó Lionel y agregó para finalizar: “nos envían un newsletter con información destacada, lista de hospitales adecuados para ir en cada lugar. El Consulado está súper presente, te hacen sentir muy bien y las redes de comunicación que tenemos nos permiten apoyarnos sin conocernos”.