ANMAT prohibió la comercialización de una reconocida marca de galletitas

La administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó a través del Boletín Oficial la prohibición del consumo y la distribución de una reconocida marca de galletitas.

Según informó una gran cantidad de galletitas de la marca “Frutigran” fueron retiradas de las góndolas por no incluir en su etiqueta la frase de advertencia “puede contener leche”.

Se trata de las galletitas semilladas con avena, chía y lino (sin colesterol), marca Frutrigran. La quita alcanzó a los lotes que no incluyeron en el packaging la cita “puede contener leche”, según establece el Código Alimentario Argentino.

Ante esto, se recomendó que las personas susceptibles a reacciones adversas a la proteína de la leche que hayan comprado o tengan productos en su poder galletitas semilladas con chía y lino, no las consuman. Aunque aclararon que el producto no representa riesgo para la población que no tenga reacción ante los lácteos. En cuanto a los comercios, se exigió que no las comercialicen y se contacten con los proveedores.

Sin embargo, la empresa informó que, a partir del 12 de enero de 2020, comenzó envasar en nuevos paquetes que sí incluyen la frase de advertencia.

Ante cualquier duda referida a este artículo u otros que fueron prohibidos por la entidad, comunicarse al 0800 – 333 – 1234 o vía correo electrónico (responde@anmat.gov.ar).