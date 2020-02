Feriantes: “Le pedimos al Municipio un espacio para poder trabajar”

Artesanos/as y feriantes se reunieron este miércoles en el HCD con concejales del Interbloque de Todos para expresaron su malestar y preocupación tras “la decisión del Intendente Galli de desalojar la plaza y no permitir que los feriantes realicen sus actividades”.

Participaron representantes de “La Minga”, “Juntemos las Manos” y “Economía Social” y fueron recibidos esta mañana por Mercedes Landivar, Guillermo Santellán, Inés Creimer y Ubaldo García.

En este sentido, los feriantes expusieron: “La situación está complicada, cuesta mucho conseguir un trabajo formal, les estamos pidiendo al Municipio un espacio nada más para poder trabajar, comercializar nuestros productos y nos dan la espalda”. Y agregaron: “queremos participar de los eventos que se realicen en distintos puntos de la ciudad aprovechando los espacios públicos y más frecuentados, no puede ser que no nos tengan en cuenta y que no fomenten las compras locales”

Al respecto, los ediles destacaron: “vamos a trabajar en una normativa específica que nos permita regular la actividad y que promueva el trabajo de los feriantes y de la economía social y solidaria. Muchas familias encuentran en estos emprendimiento una fuente de ingresos genuina que les permite vivir dignamente”.

“Como ocurre en distintas ciudades, los feriantes le otorgan vida al espacio público, convirtiéndose en actores fundamentales. Se constituyen como lugares tradicionales de encuentro e intercambio, promoviendo el turismo y la cultura local” finalizaron.