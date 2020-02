“Hay que dar una lógica colectiva a la economía popular”

Emiliano Llorente, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Olavarría, comentó el trabajo realizado por la agrupación con la creación de cooperativas, las luchas cotidianas y las complicaciones a la hora de darle dignidad a trabajadores que están por fuera del sistema. Dijo que hay “acompañamiento de la sociedad” pero que si el Estado “no acompaña y media en esa situación, no podemos sostenernos en el tiempo”.

Desde hace varios meses, una veintena de trabajadores llega temprano al galpón de la Cooperativa Viento en Contra. Toman unos mates, y comienzan a trabajar. Una rutina de trabajo, para percibir un salario, generar un aporte al Estado, tener obra social. Algo a lo que muchos están acostumbrados, para otras personas es, casi casi, una utopía. Para el Movimiento de Trabajadores Excluidos, una meta a la que se puede llegar.

En Olavarría, Emiliano Llorente es referente del espacio, del cual participan una docena de jóvenes “que nos cansamos de vivir en un mundo injusto, y como dijo Agustín Tosco, 'no solo lucha contra la injusticia quien la padece, sino también quien la comprende'". Desde allí presenta al MTE, que trabaja desde hace tiempo en Olavarría y tiene, como importantes logros, la generación de la Cooperativa de Cartoneros “Viento en Contra”.

“Desde el MTE creemos que el consumo y la producción están puestos a disposición solo por la ganancia. Eso genera que toda la tecnología y los avances no estén orientados a un fin en común, y hace que se achiquen los puestos laborales y mucha gente quede por fuera del mercado formal de trabajo” dice Llorente, en diálogo con Infoeme. En ese contexto, “hay personas que se tienen que inventar el laburo porque hay gente no sólo excluida del mercado laboral sino también de las ciudades”. Menciona a cartoneros, costureras, trabajadores rurales, de la construcción, incluso de la jardinería.

“La idea desde el Movimiento es dar una lógica colectiva a esas ramas de la economía popular para que sean más productivas económicamente y para que se pueda atender a adquirir derechos laborales como sector”.

Justamente, la Cooperativa de Cartoneros surge desde esa perspectiva: “de hecho, son el mejor ejemplo de esta cultura de la exclusión y la economía popular. Los compañeros no tienen posibilidades de conseguir laburo, se inventan uno con el descarte de los que pueden consumir. Son el reflejo de la cultura del descarte” señaló.

Uno de los logros más grandes es que se genera identidad en términos laborales. “Se tiene un lugar de trabajo colectivo, una identidad, y eso tiende a que todos juntos vayan a adquirir derechos que nunca tuvieron. Y se empieza a entender esta cuestión de que solos no se puede, y enfrentarse solos al mundo y al sistema es mucho más complejo. Y no tiene vuelta: empezaron a saltear intermediarios, a vender el material directo. Productivamente es más rentable, incluso”.

El MTE y el Estado

La relación con el Estado, para Llorente, es un “proceso complejo”. “Cuesta mucho que entiendan a la economía popular. En este mundo que genera monopolios en términos laborales, hace que sea muy difícil competir con empresas”. De hecho, el joven indicó que “si el Estado no acompaña y media en esa situación, no podemos sostenernos en el tiempo. Se han logrado avances con la fuerza de los compañeros y apoyo de la gente basados en la colectividad del trabajo”.

“Tenemos muchísimo acompañamiento de la sociedad, hay acompañamiento no sólo de vecinos, también de instituciones, el otro día unos vecinos organizaron una feria a beneficio de la Cooperativa, donde se pudieron hacer programas de promoción ambiental y se contienen a compañeras, familiares de cartoneros”.

Cuando se traslada esta situación al Estado, todo cambia: “la subjetividad que genera este mundo individualista en términos de la propiedad privada, hace que los funcionarios públicos ejerzan su rol como una empresa privada. Construyen capital político desde ese lugar. A ver, esto pasa en todos los partidos políticos: si no pueden capitalizar políticamente un hecho no lo acompañan, sea personal o para su organización. Hoy se ve mucho eso en la política. Eso es un poco lo que nos pasa en la relación con la política, no sólo el Gobierno Municipal”.

De todas formas, dijo que se ha avanzado en conquista de derechos laborales como la adquisición de monotributos sociales y “eso garantiza aportes”, agregó que con “la poca plata que queda de los trabajos” se adquirió ropa de trabajo, ordenar los horarios de trabajo, que genera una rutina más centrada en términos laborales.

Las proyecciones son complejas: “tenemos situaciones cotidianas de necesidades que hacen que a veces desgastemos tiempo en cuestiones que parecen pequeñas pero no dejan de ser menos importantes. Se viene creciendo un montón como MTE en lo local, tenemos proyectos como el de Promoción Ambiental, que ahora la idea es firmar un convenio con la Federación de Sociedades de Fomento donde los barrios empiecen a reciclar”.

“También venimos trabajando mucho con la idea de generar unidades de trabajo con el Patronato de Liberados en materia de construcción” dijo, y señaló una reunión con Daniel Borra, subsecretario de Seguridad, que vio con buenos ojos la propuesta, según lo comentado por Llorente.

“Necesitamos un acompañamiento cotidiano del Estado en estas cuestiones. Es muy difícil ser autónomo e independiente para meterse en el capitalismo y competir con las empresas que existen necesitás acompañamiento del Estado sí o sí. Solicitamos varias veces que nos den trabajo para unidades productivas, sino es imposible. Es muy difícil, remar en dulce de leche” cerró Llorente, acompañado del mate, quizás, el compañero más constante en estos años de trabajo del MTE.