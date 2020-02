El impresionante cambio de un perrito rescatado que ahora busca un hogar

No miraron al costado y le salvaron la vida. Pasó de la indiferencia y el sufrimiento a tener una vida feliz. Falta un paso: una familia que le brinde amor para siempre. ¿Te animás a emprender este hermoso desafío?

En la agenda diaria están las publicaciones de mascotas en adopción, la mayoría fueron rescatadas y es incansable el trabajo de las proteccionista para buscar un hogar definitivo entre tanta demanda.

Hoy a Infoeme llegó otro caso. No fue uno más porque la increíble transformación no deja de impactar. Del sufrimiento y destrato a la felicidad reflejada en su carita. Aunque falta algo más, no llega a ser completa.

Las personas que decidieron no mirar al costado, que decidieron salvarle la vida, ahora necesitan –de algún modo -que le devuelvan el favor. Buscan una familia responsable que le brinde mucho amor a este macho de 7 años. Sociable y amoroso. Si te animás a darle una chance comunícate al 2284537300.