Madre soltera desempleada pide donaciones para sus dos hijos

Una joven madre de dos pequeños niños se comunicó con Infoeme para pedir donaciones: es madre soltera y únicamente cobra una asignación familiar.

Carla tiene dos hijos, una bebé de cuatro meses y un nene de dos años, con quienes vive en una vivienda del barrio Tiro Federal. Actualmente está desempleada y recibe la ayuda de su madre y otros familiares, pero quiere conseguir los elementos necesarios para que sus hijos puedan subsistir.

"Necesito si me pueden ayudar con ropa de cama, muebles, una garrafa y cosas para cocinar porque no tengo absolutamente nada. No tengo ropa ni para mí, pero pido principalmente para ellos; también mesas y sillas", expresó la mujer que actualmente vive con su mamá pero quiere mudarse con sus hijos.

La mujer contó que necesita de la ayuda para poder sobrevivir, ya que cobra solo una asignación los días 10 y con eso no llegue ni siquiera a fin de mes.

Aquellos que pueden acercar los elementos requeridos o mercadería pueden comunicarse al 2284-524430.