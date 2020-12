Vacuna rusa: "Estamos mejor que otros países"

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo este jueves que Argentina "está bastante mejor que otros países" en relación a la provisión de vacunas, ya que "hay un déficit mundial" de dosis contra el coronavirus.

En conferencia de prensa, el ministro precisó que el resto de las dosis de la Sputnik V "no van a venir de Rusia sino de India y de Corea del Sur", los otros países que la están produciendo.

Durante la conferencia en la que se anunciaron detalles del operativo tras la llegada de las primeras 300 mil dosis de la vacuna rusa, el ministro de Salud advirtió que "la presencia de la vacuna no libera los comportamientos" de cuidados frente al coronavirus y aseveró que "hasta que no estemos muchos vacunados, no estamos exentos de volver a momentos difíciles".

Por otro lado, el titular de la cartera sanitaria se refirió a las críticas recibidas en las últimas semanas por la gestión de la vacuna. "Nunca en mi vida recibí tantos agravios como en los últimos días. No se puede jugar con la esperanza de un país. No es contra un gobierno sino contra un país", dijo el ministro, al tiempo que remarcó que hay “alguna esperanza de poder resolver” las negociaciones con la empresa Pfizer para que también puedan llegar esas vacunas al país.