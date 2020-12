Papá Noel estará en el Paseo Jesús Mendía          

El Paseo Jesús Mendía va a tener este miércoles una visita especial, según anunciaron desde la empresa de recolección Transporte Malvinas, y es nada más y nada menos que Papá Noel, que estará saludando a la gente y recibiendo cartitas de 19 a 21.

Cumpliendo con todas las medidas y protocolos de bioseguridad, como el uso de barbijo y el distanciamiento social, los niños y niñas de Olavarría podrán saludarlo y entregarle su pedido y, tal vez, conseguir alguna golosina a cambio.

“Todos los años lo hago, a pedido de la empresa en donde laburo. Hoy los chicos armaron todo un protocolo como para no estar tan cerca, con distanciamiento social y todas las medidas necesarias, me pasaron la foto y yo me hice este videíto para poder difundirlo”, contó Charly, el lomanegrense “detrás” de Papá Noel.

“¡Papá Noel en Olavarría. Miércoles 23 de diciembre de 19 a 21 Hs. En el paseo Jesús Mendía, frente a la municipalidad. Te esperamos con una dulce sorpresa!”, reza la invitación emitida por la empresa.