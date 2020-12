Turismo en crisis: “Hoy es más sencillo irte una semana a Miami que a Salta”    

En un contexto en el que poco a poco son más las actividades habilitadas y en el cual muchos rubros empiezan a recomponerse de la recesión causada por la pandemia, el sector del turismo sigue reportando una situación “completamente paralizada” y reclamando medidas que ayuden a superar la crisis.

Los operadores turísticos piden un protocolo unificado en todo el país. “Hoy es más sencillo irte una semana a Miami que a Salta”, dijeron.

Según Maricruz Novo, dueña de la agencia de viajes Novo Tour, desde el Gobierno "todavía no aseguraron las condiciones necesarias" como para que el sector pueda tener una reactivación significativa.

“Lo que faltaría es una unificación en los protocolos a nivel nacional, como para que la gente se pueda mover con cierta seguridad. Si hubiera una unificación de protocolos ya le podríamos decir a la gente qué es lo que precisás para moverse dentro del país. Todavía no tenemos eso, por lo que se hace muy difícil”, manifestó Novo, quien aseguró que esa incertidumbre es, justamente, una de las cuestiones que más ha perjudicado al rubro.

Según la mayoría de los referentes del sectir, el Programa PreViaje, una de las medidas implementadas por el gobierno para salvaguardar el rubro, “estuvo muy lejos de ser un éxito”.

“Se quiso implementar entre octubre y diciembre para ventas del 2021, pero al no tener pautas claras es muy difícil vender algo a futuro, principalmente desde el momento en que vos ni siquiera tenés un protocolo unificado a nivel nacional. El que compró es aquel al que le gusta mucho viajar y se tira a la pileta para abril del año que viene y tiene en cuenta la posibilidad de reprogramarlo si surge algo en el medio, pero no fue un éxito, está muy lejos de ser un éxito”, señaló Novo.

Según una encuesta realizada por la agrupación Agentes de Viajes Autoconvocados, realizada sobre 1.818referentes del rubro, el 59,5 por ciento afirmó no haber vendido un PreViaje, un 31,8 por ciento vendió de 1 a 5 y menos de un 4, 3 por ciento aseguró haber vendido más de 10.

Dentro de la misma encuesta, un 94,1 por ciento aseguró estar convencido de que el programa no ayudó a las agencias de viaje a superar la crisis, mientras que tan sólo un un 5, 9 aseguró que sí.

Un 94,8 de los encuestados se manifestó “en desacuerdo” con la gestión de Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte, y un 5,2% se mostró “a favor”.

“A Lammens se le está pidiendo la extensión del ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo), que todavía no está confirmado, y que decían que por ahí lo podían llegar a extender hasta marzo, pero por el momento no hay nada de eso“, manifestó la referente del rubro, quien asegura que la carencia de un criterio unificador en cuanto a protocolos ha la posibilidad de tener más viajes interprovinciales.

“Por más que suene raro, en este momento se hace más fácil viajar a algunos destinos internacionales que viajar dentro del país, porque por ejemplo Brasil no tiene restricciones, México no tiene restricciones, Dominicana no tiene restricciones, hay muchos ¨vecinos¨ que están liberados. Desde acá el egreso no se prohíbe, vos podes salir del país haciendo una declaración jurada haciéndote responsable de tu salida, cuando volvés podés hacer la cuarentena o hacerte el test y presentar el resultado negativo. El problema sigue siendo la falta de un criterio unificar a nivel nación. Hoy es más sencillo irte a Miami a pasar una semana que irte a Salta”, concluyó Novo.