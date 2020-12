Galli imploró a los vecinos que no salgan de sus casas: hasta el momento no hubo evacuados

El intendente de la ciudad, Ezequiel Galli, junto al jefe de Bomberos, Raúl Ferreyra, y al jefe de operaciones de Defensa Civil, Adrián Ibarra, brindan una conferencia de prensa con transmisión en vivo de Infoeme.

Galli reveló que el operativo de emergencias involucró a 200 olavarrienses y dijo que el 80% del servicio de luz estuvo caído entre el mediodía y la tarde, pero la mayoría de los inconvenientes ya fueron reestablecidos. Al mismo tiempo reveló que durante el temporal de vientos llegaron 165 llamados de emergencias al cuartel de Bomberos.

Hasta el momento Desarrollo Social asistió a 12 familias, y el gobierno provincial -tras las gestiones del funcionario olavarriense Federico Aguilera- ofreció materiales para reconstruir sus casas.

"No hubo que evacuar a nadie", ratificó el jefe comunal, quien reiteró la advertencia para que los vecinos "no salgan de sus casas en caso de no ser necesario".

El jefe de Bomberos contó que asistieron a 40 familias por distintas emergencias y ponderó que "no se registraron heridos".

En tanto, el titular de Defensa Civil dijo que para mañana se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h pero las prevenciones "siguen siendo las mismas".