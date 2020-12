Hugo Gatti habló de Messi, Maradona y Pele: ¿qué dijo?

Hugo OrlandoGatti fue uno de los mejores arqueros de su época, llegó a atajar en Boca y la Selección Argentina, pero, desde hace un tiempo, ganó reconocimiento nuevamente por su trabajo como panelista en programas deportivos de España y lanzar "frases bombas".

El Loco minimizó a Lionel Messi y puso a Pelé por sobre Diego Armando Maradona.

“No le pego a Messi. ¿Pegarle es decirle la verdad? Messi es el mejor de estos años, de este fútbol que es una mentira, que no es fútbol. Juegan con VAR. Yo no pego. Siempre digo y diré que Messi, de la lista de los diez mejores jugadores que yo vi, está en el último lugar”, comentó el ex arquero de Boca, confeso hincha del Real Madrid.

También le preguntaron por Maradona. En un primer momento decidió hacer un chiste, al decir que “se hizo famoso por mí". "Diego saltó a la fama por los goles que me hizo. Le hizo goles a todos los arqueros del mundo y pasan los míos”, comentó con ironía y entre risas el ex arquero de Boca.

De paso aprovechó para aclarar su famosa frase sobre el estado físico de Maradona. “Dije, y digo, que si no se cuidaba iba a ser un gordito. Y lo que yo dije fue verdad: fue un gordito. Pero nunca dije que era un gordito. Lo mío fue genial, no lo leyeron bien. El periodismo es así”, siguió. +

Finalmente, el carismático arquero ponderó a Pelé por sobre el ídolo argentino. "Pelé hay uno solo, Diego puede llega a haber, pero Pelé no, fue el más grande".