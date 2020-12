Reabrió la terminal bajo un estricto protocolo

Después de permanecer cerrada varios meses por la pandemia de coronavirus, reabrió este martes la terminal de ómnibus de Olavarría.

Bajo un estricto protocolo que imponen las normas de funcionamiento y circulación, se estableció que los usuarios sean recibidos por una empleada encargada de asegurar que los clientes se pongan alcohol en gel en las manos al entrar al establecimiento.

“Trabajamos con todos los protocolos correspondiente, tapabocas, sanitización y distanciamiento social. Pegamos carteles que indican cuáles son las normas que se deben seguir. No puede circular gente y, en caso de tener que esperar dentro del edificio, hay que sentarse asiento por medio”, contó una empleada del lugar.

Para efectivizar las medidas, los usuarios que ingresen al edificio de Pringles y Sargento Cabral, que por el momento funcionara todos los días de de 8 a 16, son interceptados por una empleada que los recibe en la entrada y les indica a qué lugar deben dirigirse según el servicio que requieran.

“Las oficinas de la (tarjeta) ¨Sub¨ todavía no empezaron, seguramente va a ser cuestión de algunos días más. Y vamos a tener la oficina de la CNRT, que es la del control de los colectivos de larga distancia, que tampoco abrió todavía”, indicó.

Aunque casi todas las empresas de transporte son las que han reanudado su trabajo a partir de este martes, no son muchos los servicios que las firmas ofrecen, ya que de acuerdo a las normas sanitarias que todavía permanecen vigentes, no es posible utilizar la capacidad máxima de los vehículos y aun no se pueden realizar viajes interprovinciales.

“Hoy, por ejemplo, solamente van a llegar dos micros, uno de la Estrella y otro de Plusmar, los dos de noche, a la madrugada. La gente está con mucha incertidumbre, preguntando, pero todavía no está todo muy organizado. Tampoco hay de larga distancia, los que van a 20 de Julio, los que van a Mendoza, los que van a Córdoba, los que van a Salta, no están trabajando, porque no hay larga distancia, no está habilitado todavía los pases de provincia”, explicó la empleada del lugar.