"El auto arrancó las rejas y el frente del local quedó destruido"

Un auto se incrustró este sábado contra el frente de una mueblería tras chocar con una camioneta estacionada en el centro de Olavarría. "El frente del local está todo destruido", contó Maricel, dueña de "Muebles Feigelson".

El accidente ocurrió cerca de las 7 de la mañana en Bolívar al 3200 cuando el conductor de un Gol que "aparentemente venía corriendo una picada con otro auto" -según dijeron los testigos a Infoeme- chocó a una camioneta Ford que se encontraba estacionada y terminó adentro de la mueblería.

"No estábamos en el local cuando ocurrió el accidente. Nos enteramos por unos vecinos que fueron hasta mi casa y nos avisaron. Vinimos y encontramos el auto incrustrado en el frente del local. Hasta el momento no sabemos nada y estamos haciendo los trámites correspondientes. Desconocemos la causa del accidente, no sé producto de qué fue ni en qué situación venían. No puedo afirmar que estaban corriendo una picada", dijo la propietaria de la mueblería.

"El auto llegó cinco metros adentro del local, arrancó las rejas y la mampostería, absolutamente todo. Los muebles sufrieron daños", relató. "Por suerte las rejas impidieron que el vehículo fuera a parar hasta el fondo del local", agregó.

La dueña de la mueblería dijo que aún no hicieron el cálculo del daño económico por el accidente. "Ahora estamos juntando vidrios, sacando rejas, haciendo un poco de limpieza para empezar a organizar. Tenemos mucha gente que nos ayuda, nos apoya y que nos han venido a dar una mano. Ojalá podamos a la brevedad continuar con esta actividad que hacemos con mucho amor", señaló.

"Tengo una gran amargura. Despertarse con esta noticia es lo que menos espera uno y mucho menos a la altura que está el local, a mitad de cuadra, jamás imaginás tener un accidente de este tipo. El auto chocó con una camioneta estacionada y salió disparó para el local. Al conductor del vehículo le tomaron los datos y estaba la Policía cuando llegamos".