Diego Maradona Jr tiene coronavirus

Diego Maradona Jr se contagio de coronavirus y no podrá venir a la Argentina a acompañar a su padre, luego de la intervención quirúrgica.

El hijo que Diego Maradona reconoció hace algunos años, le había dedicado un video por su cumpleaños el 30 de octubre: “Querido papá, hoy es tu cumpleaños número 60 y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, junto a ti divirtiéndote y olvidando este mal momento al menos por unas horas... Pero no, me encuentro aquí escribiéndote, lejos de ese abrazo tuyo que desde hace muchos años había soñado. Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin ataduras y que seas siempre feliz. A menudo me preguntan si te he perdonado.... ¿cómo no haberlo hecho si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento? Te perdonaría mil veces más y ¿sabes por qué? Porque cada niño tiene su propio superhéroe, ¡¡¡y tú siempre has sido el mío!!! Te quiero papá”.

En las últimas horas, el hijo del Diez subió otro posteo a Instagram con algunas palabras luego de que se supiera que tiene Covid-19.