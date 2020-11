La bandera oficial de Olavarría cumplió tres años. Su creador es el olavarriense Sebastián Ferrer, un joven que el 3 de noviembre del 2017 resultó ganador del concurso “Una Bandera Para Olavarría”, impulsado desde la Subsecretaría de Cultura y Educación, en el marco del aniversario Nº 150 del partido, en una ceremonia que se llevó a cabo en La Casa de la Cultura.

“Hace tres años el jurado eligió la bandera que yo había presentado, me mencionaron ganador, me llamaron, me presenté, renuncié a los derechos y la bandea pasó a ser oficialmente de Olavarría”, contó Ferrer, el joven de 29 años que está a punto de recibirse de Profesor de Física y Química y que cultiva variados intereses artísticos: le atrae la construcción, pinta cuadros y toca la guitarra en una banda de folclore.

Ferrer resultó ganador entre 49 autores que presentaron sus trabajos. El del joven olavarriense, según el veredicto del jurado, reflejaba formal y técnicamente la justificación escrita de cada elemento que compone la bandera.

Con respecto a los elementos que se aprecian en la bandera, Ferrer explicó: “El azul simboliza el cielo, el blanco la paz y la pureza, el sol es el Sol de Mayo, que ilumina la ciudad todos los días, el rojo significa el sacrificio productivo de todos los ciudadanos, ya que tenemos varias fábricas, por lo que también tiene el medio engranaje en la parte inferior del Sol de Mayo, que simboliza la producción industrial. El verde hace referencia al campo, a la agricultura y ganadería. Abajo tenemos dos ramitas de laurel, que representan la gloria, arriba 18 estrellas, una por cada una de las localidades que conforman el municipio y, por último, el puente colgante que es un emblema de Olavarría, algo muy simbólico, que cuando uno viene de afuera lo primero que ve es eso”.