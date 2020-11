La emoción de Luka Romero al anotar su primer gol

Luka Romero marcó su primer gol oficial en la victoria por 4 a 0 del Mallorca ante el Logroñés el pasado fin de semana y en el festejo se acordó de homenajear a Diego Maradona.

El joven argentino pero nacido en México entró en los 27 minutos de la segunda etapa y marcó el último gol de su equipo, cinco minutos antes de que termine el partido. De esta manera, el oriundo de Durango que adoptó la ciudadanía argentina de sus padres, marcó su primer gol en el certamen, al cabo de 5 partidos.

“Muy feliz por mi primer gol con el Mallorca y por otra victoria más. Este gol va por vos D10S”, fue la dedicatoria en Twitter de Luka Romero, quien también había expresado toda su emoción en el campo de juego: “Cuando marqué el gol me puse a llorar. Pensando en mi padre, en mi madre, en la gente que me apoya. No me lo creía. Pensaba que era un sueño”.

Este gol además rompió una marca y se colocó en el top tres de los jugadores más jóvenes en la historia del fútbol profesional español. Con 16 años y 11 días, Luka Romero se convirtió en el segundo goleador más joven, detrás de José Sáez, quien con 15 años y 337 días.