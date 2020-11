Fernández: "La reforma judicial no busca que yo ponga jueces amigos”

El presidente Alberto Fernández reclamó a la Cámara de Diputados que abra el debate de la reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo "para que la ciudadanía tenga la Justicia que se merece", con "jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables y técnicamente preparados".

“Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la justicia federal”, dijo Fernández. Y agregó: "La iniciativa no busca que yo ponga jueces amigos ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene, sino que busca jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables”.

"Es necesario que la Justicia funcione, que tengamos jueces preparados técnicamente, jueces probos y una justicia rápida. Son tres cosas para que el Estado de derecho funcione", planteó el Presidente al encabezar este martes la inauguración de las obras de ampliación del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Tras comenzar su discurso para celebrar y referirse a la noticia de la inminente llegada al país de la vacuna rusa contra el coronavirus, el Presidente dedicó varios minutos para reflexionar sobre los alcances de su proyecto de reforma de la justicia federal, "que sólo busca que tengamos herramientas para juzgar el crimen organizado rápidamente" y que no pretende "poner jueces amigos y trasladarlos de un lugar a otro".

"Yo una y otra vez recurro al Estado de Derecho porque soy un abogado. Me formé en la Universidad de Buenos Aires, amo la lógica del Estado de Derecho, no quiero creer que no es posible vivir en un estado de derecho, no quiero creer que los pícaros nos ganen, no quiero creer que los sinvergüenzas se salen con la suya", sostuvo el mandatario desde Avellaneda, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"El Estado de Derecho es garantizarle al ciudadano que el que delinque va a ser apresado, procesado, juzgado, condenado" y que "una vez que cumpla su condena, pueda volver a la sociedad, ayudándolo a que se reinserte como corresponde", reflexionó.