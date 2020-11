“No esperaba hacerme cargo de la Selección Mayor de Guatemala”

En diálogo con Infoeme, el joven entrenador olavarriense contó cómo surgió la posibilidad, las expectativas y la sorpresa que le generó ser confirmado como coach en jefe del equipo mayor de Guatemala.

“Sabía que la propuesta era para trabajar en selecciones, pero no me esperaba hacerme cargo de la Mayor, esperaba trabajo en la U18 o la U16” comenzó diciendo Mariano Iglesias que luego comentó que la idea surge “ni bien dejo Estudiantes que salí a buscar otros caminos; hablé con “Pepo” -Alejandro Pepiche- y él se pone en contacto con gente de acá por un paso anterior de hace un par de años, me hace el nexo con los directivos y por suerte encajé en la idea de ellos”.

El entrenador que llegó hace algunas semanas a Guatemala se sinceró y afirmó que “con todo esto de la pandemia pensé que se caía este trabajo, tenía el pasaje para marzo y con todas las fronteras cerradas se cortó la comunicación por varios meses, pero cuando volvimos a hablar me aclararon que seguían manteniendo la intención”.

“Por suerte se pudo dar todo, cuando me confirmaron la reprogramación de vuelo y empecé a participar de charlas por Zoom, quería que ya llegara el día de venir”, sostuvo contento e instalado en Guatemala Capital mientras ve como el país -como varios en América- vuelve a la normalidad. “De a poco vamos volviendo y hace algunos días los habilitaron a hacer actividades al aire libre; pero la Federación en su rama femenina y masculina ya entrenaba desde hace un mes”.

Mariano confirmó que el objetivo de la Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala es “empezar un proceso de reconstrucción de la Selección Mayor, o sea participar de los torneos, perfeccionando y mejorando las formativas desde los U18 a los U23 que no han tenido lugar en los procesos anteriores”.

El olavarriense contó que le han brindado una lista de casi 40 jugadores y que “la idea es empezar a llamar a estos jugadores y preparar reuniones para conocernos y empezar a entrenar; con algunos que viven en ciudad capital ya hemos podido hacerlo y hasta entrenar, pero la idea principal a nivel personal es sumar y tratar de mejorar a todos lo máximo posible y que entiendan el esfuerzo que tienen que hacer para pasar de ser un deportista semi-profesional a un jugador de selección o de alto rendimiento”.

Aclarando que el objetivo no es conseguir ni una medalla ni una clasificación, Iglesias comentó que con su equipo de trabajo ya entrenan en un “complejo como el CENARD que cuenta con una cancha principal de básquet y dos canchas auxiliares más un gimnasio general”.

Esperando estar mínimo un año y entendiendo “que como todo proceso tiene objetivos a largo plazo”, Mariano Iglesias no pudo aclarar cuando será su retorno a la ciudad ya que en “febrero tal vez haya un torneo, pero antes de eso tengo que tramitar el trabajo de visado”.

Una experiencia única para el coach que dejó de ser asistente del Club Estudiantes en 2019 y tendrá su primera chance como entrenador en jefe a cargo de una selección nacional.