Rastrillajes en el pasaje San Jacinto por el joven desaparecido

Aunque todavía no se ha registrado ningún resultado positivo, continúa la intensa búsqueda de Jonatan David Torres, el joven de de 20 años que se encuentra desaparecido desde el domingo.

La Policía realizó un rastrillaje en la Ruta 51, a la altura de Avellaneda, en el sector conocido como pasaje San Jacinto, donde hubo gran despliegue de efectivos para obtener algún indicio sobre el paradero del joven.

En el lugar también estuvieron familiares del joven desaparecido, que acompañaron a los miembros de la fuerza policial en la búsqueda.

En el transcurso de la jornada, la Policía examinó distintas zonas de Loma Negra y la cantera de la fábrica San Martin, entre otras zonas.

Las tareas de rastrillaje llevadas a cabo hasta ahora, en la que trabajaron efectivos de las Comisarías Primera y Segunda, Subcomisarías Loma Negra, Sierras Bayas e Hinojo, Destacamento Sierra Chica, Comando Patrulla Olavarría, Policía Local y Sub DDI, abarcaron el complejo “La Colmena”, el Salto de Piedra, la ex Calera Higam, los caminos vecinales rurales de Hinojo, una calera abandonada en Sierras Bayas, el Parque La Hormiga, la Cantera Negra y la Cantera de la Unidad Nº 2 de Sierra Chica. Se utilizaron perros de búsqueda y hasta el momento no se han reportado resultados positivos