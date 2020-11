Una cerveza de Azul ganó un importante concurso

El sábado fueron anunciados los ganadores del Campeonato Homebrewers 2020 organizado por el Centro de Cata de Cerveza y el primer premio fue para Juan Manuel Barcia, cervecero azuleño que, de esta manera, consigue la primera medalla para una cerveza producida en Azul.

La competencia contó con más de 100 inscriptos de todo el país y el jurado estuvo conformado por cerveceros expertos y jueces del BJCP (Beer Judge Certification Program).

La cerveza ganadora fue del estilo Weissbier, una cerveza alemana, refrescante, con alta carbonatación, final seco, sensación en boca cremosa, con notas a banana y clavo de olor producto de la levadura.

Al momento de mencionar al ganador, los jueces expertos mencionaron que el primer premio fue por unanimidad y describieron a la cerveza ganadora como un producto apto para competencia internacional.

De esta manera, Juan Manuel Barcia consiguió el premio denominado como Best Of Show, ganando no sólo en la categoría de su estilo sino, también, la competencia general.

El premio cuenta con la posibilidad de realizar la cocción de la cerveza ganadora en la fábrica de Bierlife, el embotellado de 250 unidades y una canilla destinada a la venta del producto en dicha fábrica, lo que le otorga trascendencia fuera de nuestra ciudad también.

Barcia cuenta con una amplia trayectoria en la producción de cerveza artesanal y, actualmente, desarrolla su actividad como maestro cervecero de la primera cooperativa azuleña de cerveza artesanal, Siete Palas.

Dicha cooperativa nació de la unión de siete cerveceros azuleños que, ante la situación adversa en la que se encontraban al inicio de este año con la pandemia y, proyectando un futuro mejor aunando sus esfuerzos, decidieron conformar Siete Palas.

Luego de varios meses de organización, la cooperativa ya se encuentra en plena actividad e, incluso, abrió sus puertas en la esquina de Bolivar y Leyría de nuestra ciudad para establecer el primer bar de fábrica de Azul y así compartir sus productos.