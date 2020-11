Los trabajadores municipales instalarán una carpa de protesta frente a la Municipalidad

El Sindicato de Trabajadores Municipales rechazó la ultima oferta de aumento salarial del municipio por considerarla insuficiente, dio por finalizadas las negociaciones y anunció que instalarán una carpa de protesta frente al Palacio Municipal.

"En una reunión con el cuerpo de delegados y la comisión directiva, decidimos dar por finalizadas las negociaciones debido a que son insuficientes las propuestas que hace el Ejecutivo. Pasamos a la segunda fase y a partir de ayer comenzaron las medidas de acción directa", dijo el secretario general del gremio, José Stuppia, en una conferencia de prensa.

Los trabajadores colgaron pasacalles en el hospital municipal con frases alusivas al reclamo: "Sueldos de indigencia" y "Sueldos dignos". "A medida que pase el tiempo se irán incrementando las medidas de acción directa para obtener los resultados que buscamos", sostuvo Stuppia.

El sindicato rechazó la última oferta del Ejecutivo por insuficiente. "Nos daban el porcentaje de aumento teniendo como base septiembre. Nos ofrecieron un 2% porcentaje en octubre en base a septiembre, los mismos porcentajes en noviembre y diciembre y así sucesivamente hasta llegar a abril. Pretendemos que el Ejecutivo esté a la altura de las circunstancias de la necesidad de los trabajadores municipales", afirmó el gremialista.

"Hay que visibilizar el conflicto. Ya se terminaron los plazos y vamos a la acción directa. En las próximas horas vamos a instalar la carpa frente al Palacio Municipal", anunció.

Los municipales reclaman un aumento salarial superior al 20 por ciento. "Además, queremos que los trabajadores cobren un reconocimiento por la falta de aumento de mayo a septiembre", señaló Stuppia.

"El argumento del Ejecutivo es que no hay recursos. La actividad económica en Olavarría ha disminuido para todos, no solo para el municipio. Las arcas municipales no tienen recaudación, no hay ingresos y según ellos no pueden hacer una oferta superadora a la que hicieron", indicó.