Galli defendió a Vidal: "En 4 años no se pueden revertir décadas de abandono" El intendente salió al cruce de las críticas contra la ex gobernadora. El presidente Alberto Fernández acusó a Vidal de "no haber hecho nada" para resolver el problema de las inundaciones.

El intendente de Olavarría Ezequiel Galli salió al cruce de las críticas contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal que lanzó el presidente Alberto Fernández, quien sin nombrarla la acusó de haberse "mostrado con botas entre los charcos durante la campaña" pero "no hizo nada" para resolver el problema de las inundaciones. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Galli defendió a Vidal. "En 4 años no se pueden revertir décadas de abandono", escribió al comentar un video de julio de 2019 en el que la por entonces gobernadora enumeraba las obras de su gestión contra la inundaciones. Galli se sumó a los dirigentes de Juntos por el Cambio que salieron a rechazar las críticas del Presidente contra Vidal y usaron el hastag #AlbertoCaradura" en las redes. Alberto Fernández arremetió contra la ex gobernadora al encabezar un acto de anuncio de obras de la segunda etapa del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján que "está destinado a financiar la vida de la gente porque va a terminar con la inundación que se volvía un padecimiento para muchos argentinos" que viven en esa región. “Yo me acuerdo de una campaña con una candidata con botas entre los charcos de la inundación, y nada hicieron”, dijo el mandatario al presidir el acto de firma en la Casa de Gobierno, acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Compartirla WHATSAPP