Una joven molió a golpes a un delincuente que le robó el celular

Una joven molió a golpes a un delincuente que le había robado el celular y el hecho quedó registrado en un video que grabaron los testigos.

"No roba más", exclamó la víctima tras reducir a golpes al ladrón con la ayuda de un grupo de repartidores de Pedidos Ya. "Sé pelear, me sé defender, hice muchos años artes marciales", contó.

El hecho ocurrió a plena luz del día en el centro de Mar del Plata cuando el ladrón le arrebató de la mano el teléfono celular a la joven y escapó. La víctima comenzó a gritar mientas lo perseguía y varias personas que estaban en el lugar le cortaron el paso y lo redujeron a golpes.

En las imágenes se ve a la joven golpeando al delincuente y sujetándolo del cuello para que no se escape. Enseguida llegó un patrullero y se lo llevó detenido.

La joven publicó los videos del hecho en su cuenta de Instagram. "Te quiero muerto, basura. Laburo todo el día para que este gato me venga a robar. gil, te rompimos la cabeza. Me arrepiento de no haberte matado", escribió en sus redes sociales.