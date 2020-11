Buena clasificación para Pezzucchi, Weimann continúa complicado

Este fin de semana se disputa una nueva competencia para las categorías de la ACTC, las TC Pick Up disputarán una doble final por la tercera y cuarta fecha del certamen, mientras que el Mouras inaugura la Copa Coronación.

Este sábado se desarrolló la clasificación para las camionetas, y el campeón 2019, Juan Pablo Gianini con la Ranger logró adueñarse de la pole, y compartirá la primera fila de largada de la primera final con Omar Martínez, que fue su escolta. Nicolás Trosset (Toyota Hilux) se quedó con el tercer puesto a poco más de un segundo.

Nicolás Pezzucchi, en su segunda competencia a bordo de la Nissan que alista con su equipo en la Ciudad, pudo hacer una buena clasificación y terminó en el séptimo lugar, detrás de Matías Rodríguez, Mauricio Lambiris y Mariano Oyhanart.

El sistema de clasificación utilizado, tomó la primera vuelta más veloz de cada piloto para la Final A y la segunda para la Final B. De esta manera, la Final A dará comienzo desde las 11:25 y tendrá a Gianini largando desde el primer cajón de la grilla, compartiendo la primera fila con Martínez. Posteriormente, desde las 13:45, será el turno de la Final B, con el piloto de Paraná ocupando el primer puesto.

El TC Mouras, por su parte, también completó la jornada clasificatoria y Matías Castro se quedó con la pole position al registrar un tiempo de 1´34”926 con el Ford del equipo Memo Corse. El santafesino Ian Reutemann quedó segundo a 50 centésimas y Bruno Boccanera, último ganador, quedó con el tercer lugar.

Facundo Chapur (Ford), Agustín Martínez (Ford), Iván Ramos (Torino), Rudi Bundziak (Ford), Otto Fritzler (Ford), Nicolás Ghirardi (Ford) y Matías Frano (Ford) completaron las primeras diez posiciones.

No tuvo una buena clasificación el piloto olavarriense Alejandro Weimann, perdió todo el viernes por una falla eléctrica, y este sábado no logró cerrar una buena clasificación y quedó lejos de la punta. “Bebo” es uno de los 12 protagonistas que ingresó al Play-Off y llega a esta competencia con otro auto del Candela Motorsport, pero parece no funcionar como esperaban.

La actividad del TC Mouras continuará en la mañana del domingo con la primera serie desde las 10:30, luego la segunda desde las 10:55 y por último la final que tendrá su largada a las 12:50.