Se viene el taller "Masculinidades sin violencias"

Este viernes se realizará el sexto taller de sensibilización “Masculinidades sin violencias” destinado a los bonaerenses. Está organizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y surge en el marco del Programa de Prevención de las Violencias por Motivos de Género. “Se empieza a interpelar a los varones respecto de estos estereotipos de género que son los que sustentan los vínculos desiguales entre los géneros y por tanto los que producen las situaciones de violencia”, señala María del Valle Aguilar, directora nacional de Políticas de Prevención de las Violencias por Razones de Género.

La charla será entre las 17 y las 19 y está destinada a jóvenes y adultos varones que residan en la provincia de Buenos Aires. El encuentro se realizará de manera virtual y no requiere de conocimientos previos. “La idea es llegar desde una mirada crítica a cómo se construyen las masculinidades hegemónicas. Hay algo que opera sobre nosotres en nuestra socialización, nuestra educación para desarrollar determinadas normas y preceptos. Sobre los varones opera de una manera muy rígida”, agrega del Valle Aguilar en diálogo con Infoeme.

Esta serie de encuentros tiene por objetivo crear conciencia y generar un compromiso personal de los participantes, para replantearse la idea de la masculinidad y ser agentes de transformación. “Siempre sale mucho el mandato de ser el proveedor del hogar, el peso simbólico que tienen sobre la construcción de la identidad de los varones. También trabajamos el tema del ser macho, de no mostrar debilidad, de ser fuerte, de no poder decir que no a una pelea. Estas son algunas de las cuestiones que hacen a poder ver esta construcción en una estructura, más allá de las individualidades”, señala la directora nacional.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades organiza un total de 6 encuentros divididos por regiones, para garantizar así un enfoque federal y que puedan participar varones de cada rincón del país. “Con estos talleres pudimos explorar un poco la dinámica de la virtual y la verdad que funcionó muy bien. Te permite la participación a nivel federal, poniendo en común a personas que quizá en un contexto presencial no se hubiese podido”, agrega la funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Para formar parte de este taller de diálogo, intercambio y debate, es necesario inscribirse completando un formulario. “La participación es muy buena, nos han quedado todos los talleres sin cupo. En cuanto a la calidad, son muy participativos. No todos los que participan lo hacen desde un nivel de profundo conocimiento en el tema, es para varones comunes que se le generaron inquietudes y tienen ganas de represarse a sí mismos”, sintetiza del Valle Aguilar a Infoeme.