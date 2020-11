Galli presentó un novedoso proyecto de capacitación internacional que llegará a Olavarría

El intendente Ezequiel Galli encabezó una conferencia de prensa en el Salón Blanco del Palacio San Martín en donde anunció el lanzamiento de una propuesta educativa entre el Municipio y Academy Rápido, con la participación del ITECO. Además cuenta con el acompañamiento de Multicultural IT.

La iniciativa busca desarrollar -de manera intensiva- habilidades necesarias para aumentar la posibilidad de ingresar al mercado laboral en el sector digital, lo que incluye diseñador web, desarrollador web, especialista en marketing digital, data científico, entre otras.

La conferencia contó con la presencia del Intendente, el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, el italiano Alessandro Palmieri, de Academy Rápido, Vanesa Lisiecki, traductora, Diego Antista, CEO y fundador, y Lucio Ladenheim, Gerente General de Multicultural IT y Carlos García, director académico del ITecO.

Academy Rápido es una iniciativa de Alessandro Palmieri, un emprendedor italiano originario de Parma, en dónde se lleva adelante esta experiencia de capacitaciones de corto plazo con alta salida laboral, la cual se busca replicar en Olavarría a través de este convenio con el Municipio e ITecO.

Las capacitaciones, que se dictarán a través de Academy Rápido/Multicultural IT, trataran principalmente sobre los siguientes ejes temáticos: especialista en marketing digital, desarrollador front-end back-end, especialista en SEO, administrador de redes sociales, desarrollador web full stack, especialista en SEM, desarrollador nativo react, desarrollador iOs, diseñador de data scientist UX/UI.

“Hemos logrado ser la primera ciudad fuera de Italia en contar con acceso a esta plataforma para capacitar a agentes en desarrollo de software, algo tan importante en estos momentos donde están creciendo las empresas de tecnología y se encuentran con la limitante de la escasez de recurso humano”, afirmo Galli.

“Con las capacitación a la que se va a poder acceder en el Iteco, puede generar lo más importante, lo más necesario hoy, que es mano de obra calificada, y hay un montón de empresas que si nosotros empezamos a generar la mano de obra planificada van a querer venir a instalarse en la ciudad. Si tenemos empleados calificados, desarrollados en la ciudad, las empresas de desarrollo de software van a querer venir porque saben que acá va a estar el recurso humano, que es lo más difícil de conseguir, el hadware, al computadora, todo eso se compra, no hay mucha vuelta que darle, pero la persona que se pone a desarrollar y a trabajar, que tenga las herramientas, es muy difícil conseguir y hay una cierta competencia entre las empresas para llevarse el recurso humano”, manifestó el intendente.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto expresó: "En tiempos de pandemia hay muchas cosas que han cambiado y se han acelerado. Creemos que la educación es un valor fundamental y lo que nos va a llevar al desarrollo de la ciudad, por lo cual el Intendente ha tenido la visión de tratar de impulsar las empresas de software a través del Cluster y todas las instancias educativas". En este sentido, añadió el funcionario, "recordemos que iniciamos también la TUDAI (Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas), una tecnicatura en conjunto con la UNICEN, un gran paso para todas las empresas de software local".

"Esto tiene que ver con oportunidades de trabajo, empleo genuino, con tecnología en la ciudad, estratégico para todos nosotros. Como bien decía Ezequiel somos el primer partnership de dicha academia fuera de Italia. Asimismo todas las personas que se inscribieron en la TUDAI que son muchísima cantidad, más de 100 personas que están inscriptas y que empezaron con el curso de nivelación siendo que teníamos previsto inicialmente un grupo de 30. Hay un gran interés y la salida laboral rápida hace que tenga muchas posibilidades de éxito y que den empleo", afirmó Valetutto.

"En mi experiencia fue muy difícil encontrar a jóvenes que tengan el desarrollo y sepan trabajar el tema de software. Es muy importante que los junior puedan desarrollar esto como una herramienta no sólo en contexto de pandemia sino para continuar trabajando a futuro vía online", afirmó Alessandro Palmieri, traducido por Vanesa Lisiecki.

"Alessandro es un empresario dedicado al rango de la tecnología, uno de los inversores principales de la empresa radicada acá, en Olavarría. Me contó que en Italia había tenido el mismo desafío, que cada vez que quería contratar a alguien no encontraba gente, y por el otro lado veía los diarios y aparecían tasas de desempleo impresionantes en gente joven, no tenía sentido. Por otro lado cada vez que necesitaba tomar gente tenía que tomarse 3, 4 o hasta 5 años de entrenamiento para que la persona pueda salir al mercado laboral. Por eso él cambió el formato y lo que está haciendo es generar cursos específicos de menor alcance pero que permitan salida laboral inmediata. La idea es que esos recursos estén dentro del sistema a disposición de los requerimientos del mercado", Diego Antista de Multicultural IT resaltó.

