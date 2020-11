Controlan el cumplimiento de protocolos en comercios locales

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad visitaron durante la mañana del jueves distintos comercios de la ciudad. Encabezados por Julio Valetutto se acercaron a los locales con el fin de intensificar el cumplimiento de los protocolos de cuidado y distanciamiento social en el contexto de pandemia por Covid-19.

“Reforzamos las visitas a comercios e industrias para repasar los protocolos y ayudar a cumplirlo adecuadamente, para bajar la curva y ayudar al equipo de salud en este trabajo tan importante”, señaló el secretario de Desarrollo Económico.

Esta iniciativa tiene por objetivo concientizar a vecinos, comerciantes y trabajadores sobre las normas biosanitarias y controlar el cumplimiento de los protocolos establecidos como el distanciamiento social y el uso del barbijo. “Los comerciantes nos han recibido muy bien, hay muchos que están respetando los protocolos, interesados no sólo en no enfermarse sino más bien en colaborar con la gestión en este contexto de pandemia, para no tener que llegar a retroceder de fase”, agregó Valetutto.