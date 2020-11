Intendentes del PRO repudiaron la toma de la Municipalidad

Intendentes y dirigentes del PRO repudiaron la toma de la Municipalidad de Olavarría y calificaron la metodología de protesta de la Mesa de Emergencia como "un acto intimidatorio de grupos políticos".

Los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Martín Yeza (Pinamar), Néstor Grindetti (Lanús) y Javier Martínez (Pergamino) se solidarizaron con el jefe comunal de Olavarría Ezequiel Galli, a través de mensajes que publicaron en las redes sociales tras la toma del municipio por parte de familias que reclaman una vivienda para vivir en medio de la emergencia habitacional.

"Me solidaridad con Ezequiel Galli y todos los vecinos de Olavarría, este accionar intimidatorio de los violentos no debe ser normal en nuestro país. No podemos permitir esta clase de acciones, la violencia no es el camino a una sociedad mejor para todos", dijo Jorge Macri.

"Los problemas habitacionales y de vivienda son responsabilidad del Gobierno Provincial y Nacional. No del intendente. Seria bueno que

Juan Grabois y su gente le reclamen a ellos", agregó el intendente de Vicente López.

"Me solidarizo con Ezequiel Galli y los vecinos de Olavarría ante el accionar intimidatorio de un grupo de violentos. No podemos tolerar actos de esta naturaleza", afirmó el intendente de Lanús Néstor Grindetti.

"Toda mi solidaridad con el intendente de Olavarría Ezequiel Galli ante este intento de intimidación violento de grupos políticos que tomaron el edificio de todos los olavarrienses. Somos muchos los que no vamos a permitir naturalizar la violencia en nuestra vida cotidiana", expresó el intendente de Pinamar Martín Yeza.

"Mi solidaridad con el intendente de Olavarría ante el ataque impetuoso y violento, ejercido sobre el edificio municipal, patrimonio de todos los olavarrienses. La violencia, sólo genera más violencia, nunca la solución", opinó el intendente de La Plata Julio Garro.

"Quiero expresar mi solidaridad con el intendente de Olavarría Ezequiel Galli ante la intimidación violenta por parte de personas que tomaron la Municipalidad. No podemos permitir ni naturalizar acciones como esta que van contra la democracia y las instituciones", sostuvo el intendente de Pergamino Javier Martínez.

Los legisladores del PRO también repudiaron la toma de la Municipalidad. "Es una afrenta contra la democracia que no puede ser permitida. Me solidarizo con el intendente Galli y le pido al gobernador Kicillof que garantice el orden público", dijo el jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo .