Los salones de eventos piden una autorización para fiestas de hasta 50 personas

Los miembros de la Agrupación de Proveedores de Servicios de Eventos de Olavarría (APSEO) marcharán este viernes por el microcentro para reclamar que les permitan volver a trabajar.

Partirán en auto desde Rivadavia y San Martín a las 18. “Es importante marcar que la movilización es en auto porque hacemos cumplimiento de los protocolos. Es una forma de demostrar que sabemos hacer cumplir los protocolos”, dijo Mónica Hernando, una de las referentes del sector en Olavarría.

El rubro de los eventos es uno de los más perjudicados por la cuarentena, ya que no pueden trabajar desde que se dictó el aislamiento obligatorio en marzo. “El sector se encuentra en un estado deplorable, donde no tenés respuesta de nada, no tenés ayuda de nada. Nadie te escucha”, se quejó Francisco Olmos, titular de Xavia Eventos.

“Todo el mundo habla de reinventarse pero para nosotros es imposible reinventarse. Muchos han tenido que vender sus equipos y eso significa que no van a poder volver. Un disc jockey que vendió parte de los equipos no tiene forma de volver atrás”, señaló Hernando, que en su rol de organizadora conoce el trabajo de los distintos sectores que rodean a los eventos en sí. “Estoy haciendo lo que venga para poder subsistir. Se pone muy cuesta arriba todo, demasiado. Uno le pone la mejor pero cuando entrás a la cocina te amargás. Tenés todo el circo montado y está parado”, expresó Olmos.

En este contexto, el reclamo se encuentra centrado en dos cuestiones fundamentales: la suspensión de la Tasa Urbana para los salones destinados a eventos y la habilitación para volver a trabajar en fiestas de hasta 50 personas. El viernes pasado entregaron un petitorio al intendente Ezequiel Galli. “La única respuesta fue que iban a ver qué podían hacer con las tasas. Con respecto a hacer los eventos seguros nos dijeron que no depende de ellos”, señaló Hernando a Infoeme.

El protocolo prevé una situación similar a la que se desarrolla en los restaurantes, respetando el límite de horarios del sector gastronómico. Los salones estarán al 50% de su capacidad y no habrá baile. “En un evento de 50 personas que es legal, que está al frente de un servicio de catering, somos nosotros los responsables de lo que está pasando ahí adentro. Si vos contratás un servicio de catering que tiene años, te va a cuidar de que no haya contagios”, explicó la organizadora.

Además, remarcaron que con esta iniciativa podrían reducirse las fiestas ilegales. “Si vos me contratás para un evento, yo te voy a decir lo que se puede hacer y lo que no, los espacios son más grandes, hay un montón de cosas que nosotros estamos más cancheros para hacerlas cumplir. Porque los eventos son protocolares. Por ejemplo, hace tiempo que vengo diciendo que cambiemos de lugar las velitas de la torta porque estamos escupiendo la torta que todos comemos”, dijo la referente del sector.