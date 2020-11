Fuerte reclamo de los vecinos de Pueblo Nuevo por un desagüe 

Vecinos del barrio Pueblo Nuevo hicieron un fuerte reclamo por una situación con la que vienen lidiando hace tiempo. Se trata de un desagüe, ubicado en Coronel Suarez entre Independencia y Chacabuco, que descarga agua a la calle.

“Hace un año y pico que venimos con este problema, es un desagüe que tira agua servida, de pozo, a la calle. Ya está la denuncia hecha, hablamos con gente del municipio, pero nada. Pasó todo el invierno, y esto sigue”, manifestó una vecina de la zona, que dice estar “cansada de convivir con algo tan insalubre”.

Según relatan los vecinos, el desagüe está conectado a unos negocios ubicados del otro lado de la manzana y descarga una gran cantidad de agua de pozo todas las mañanas.

“En el invierno no se siente el olor, pero en verano es terrible, justo en esta época es cuando se empieza a sentir el olor. Yo vengo a las ocho de la mañana y esto sale a bocanadas. Ya hace mas de un año que hice la denuncia. Vos pisás y te queda el olor en el zapato, es algo asqueroso”, afirmó la vecina.

“Me dijeron que esto supuestamente ya estaba en el juzgado, pero todavía no vino nadie, desde hace más de un año que todo sigue igual. La gente pisa el agua, entra a tu negocio y queda impregnado, no queremos pasar otro verano así”, concluyó la mujer.