Ecuador se repuso con una goleada a Uruguay

El seleccionado de Ecuador, dirigido por el técnico argentino Gustavo Alfaro, le ganó ayer en la tarde por 4-2 a Uruguay, en un encuentro disputado en la ciudad de Quito por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Los goles de Ecuador fueron anotados por Ángel Mena (14m PT), Michael Estrada (49m PT y 7m ST) y Gonzalo Plata (30m ST). Para el conjunto "charrúa" descontó en dos oportunidades el atacante Luis Suárez, ambas de penal, a los 39m y 50m del complemento.

A raíz de la victoria, la "Tricolor" alcanzó las tres unidades, al igual que Uruguay, debido al triunfo en la primera fecha sobre Chile por 2 a 1, en el que Suárez también anotó el primer tanto de su equipo, y con los dos de hoy es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias con 24 conquistas, dos más que su amigo Lionel Messi.

El equipo conducido por el técnico Gustavo Alfaro, de último paso por Boca Juniors, tenía la obligación de conseguir un triunfo como local tras la caída en el debut de la clasificación Sudamericana ante Argentina, por 1 a 0, en la Bombonera, en la que mostró un buen rendimiento.

Los locales se hicieron fuertes en defensa, ganaron el mediocampo y fueron contundentes cada vez que pudieron llegar con peligro al arco cubierto por el arquero Martín Campaña.

Los jugadores Pervis Estupiñán y Ángel Mena fueron dos de los que tuvieron actuaciones destacadas para que su selección se quede con los tres puntos, con contundencia y autoridad, ya que ganaba 4 a 0 a la media hora del segundo período.

El atacante Michael Estrada también fue una pieza fundamental en la ofensiva de Ecuador, ya que aportó dos de los cuatro goles de su equipo, uno de ellos capitalizado tras un grosero error del defensor Diego Godín, quien realizó un rechazo corto en su propia área.

El conjunto uruguayo, dirigido por el "Maestro" Tabárez, no pudo hacerse fuerte en la zona media del campo, le cedió la pelota a su rival y no pudo aprovechar el buen pie de sus jugadores creativos, como los ex Boca Juniors Rodrigo Bentancur y Nahitan Nández.

A pesar de la victoria como local ante Chile, algo que le permitía confiar en sus condiciones como equipo, la "Celeste" dejó una pálida imagen y pocas cosas positivas para destacar desde lo colectivo, salvo la efectividad del goleador Luis Suárez desde los 12 pasos.

El VAR también se hizo presente en el estadio de Quito con un gol anulado a Ecuador y tres a Uruguay. Justamente, la utilización de ese recurso tecnológico había generado polémica ante los chilenos, que reclamaron un penal en su favor que fue ignorado por el árbitro.

El seleccionado de Ecuador visitará a Bolivia y recibirá a Colombia, mientras que Uruguay será huésped del representativo "cafetero" y hará de local ante Brasil, por la tercera y cuarta fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, el 12 y 17 de noviembre, respectivamente.

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Javier Arreaga y Pervis Estupiñán; Ángel Mena, Carlos Gruezo, Marcos Caicedo y Renato Ibarra; Michael Estrada y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, Ronald Araujo, Diego Godín y Matías Viña; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nahitan Nández y Brian Rodríguez; Maximiliano Gómez y Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez.

Goles en el primer tiempo: 14min. Mena (E) y 49min. Estrada (E).

Goles en el segundo tiempo: 7min. Estrada (E), 30min. Plata (E), 38min. y 50 min. Suárez (U), ambos de tiro penal .

Cambios en la segunda etapa: Al comenzar, Nicolás De La Cruz por Nández (U), Darwin Núñez por Rodriguez (U); 17min. Jonathan Rodríguez por Gómez (U); 23min. Gonzalo Plata por Valencia (E), Alan Franco por Ibarra (E); 28min. Diego Palacios por Estupiñán (E); 31min. Lucas Torreira por Bentancur (U); 39min. Christian Noboa por Caicedo (E), Leonardo Campana por Estrada (E) y 43min. Mauro Arambarri por Valverde (U).

Amonestados: Gruezo (E). Palacios (E).

Árbitro: Wilmar Alexander Roldán Pérez (Colombia).

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito).