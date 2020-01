Denuncian ataque homofóbico en boliche de Necochea

Una pareja de mujeres denunció ante la Justicia haber sufrido maltratos, agresiones y haber sido echadas de un local nocturno en Necochea, que generó una movilización de jóvenes este último miércoles en repudio del accionar del personal de seguridad.

La denuncia, radicada en la Comisaría de la Mujer de la localidad balnearia, señala que varios hombres de seguridad insultaron, agredieron y echaron a dos mujeres del bar “Uffa – Don Ramón” por ser lesbianas.

Según lo que describe la denuncia, tras buscar el baño, un hombre de seguridad interceptó a una de las mujeres con las que “confrontó verbalmente” y por la fuerza las echaron junto a su pareja.

Tras recuperar sus pertenencias y radicar la denuncia, en la dependencia policial también se hizo presente el propietario del local, quien se puso a disposición del fiscal a cargo, el doctor Eduardo Nuñez, que lleva una causa caratulada como "lesiones", y pidió disculpas por el accionar que pudieron haber tenido el personal de seguridad.

La denuncia había sido realizada también por redes sociales, donde una de las integrantes de la pareja describió que tras entrar al baño “después va mi compañere, y cuando intenta pasar la primera puerta para elegir a qué baño ir, le frena un señor y le dice: ‘el baño de hombres está abajo’".

"Mi compañere le responde que no es un hombre y que hay una Ley de Identidad de Género y el tipo le pega una piña. Para que no le sigan pegando, me interpongo, y en ese momento aparece otro de seguridad y la toma fuertemente del cuello, la aprieta tan fuerte que casi se desmaya por la falta de aire".

"En ese forcejeo también soy agredida. Me empujaron, me pegaron y hasta los patovicas me amenazaron diciéndome ‘ya te vamos a ir a buscar’. Nos decían tortilleras de mierda, lesbianas de mierda. La persona de seguridad que la tenía del cuello, no la soltó en ningún momento. Cuando llegamos a la puerta, nos empujaron a la vereda y allí terminamos en el suelo" cerraba el posteo.