Femicidio de Valentina: “El Estado no acompañó a la niña que hoy lloramos”

Al finalizar la masiva marcha por el femicidio de Valentina Gallina, el esclarecimiento de la muerte Mabel Olguín y el pedido de políticas de género (que convocó a cientos de personas), Alex Herrera brindó un claro y movilizador discurso. Fue por todas las hermanas, mujeres y disidencias que ya no están.

“Hay machos que violan impunemente todas las medidas protectoras de un Estado que llega tarde y llega tarde porque Valentina, compañera militante activa por los derechos de las mujeres, hija de Valeria Cazola víctima de femicidio era apenas una niña cuando le arrebataron a su madre en el año 2008”, comenzó diciendo el integrante de la Asamblea Disidente, con la voz por momentos entrecortada pero siempre tomando impulso para seguir, para pedir por ellas. Un grito de justicia.

Consideró que “el Estado no acompañó a esa niña que hoy lloramos, víctima también de la ausencia y de acompañamiento asistencial y abordaje ante situaciones de vulnerabilidad social en nuestra comunidad. No lo hizo y no pudo escapar a la suerte de su propia madre”.

“Hoy nos toca con un profundo dolor exigir al Poder Judicial que investigue eficazmente el femicidio de Valentina, que se validen las conductas anteriores y posteriores de su pareja Alejandro Diego Pais. Que se valoren las pruebas en el contexto de violencia de machista que vivía. Que todos los responsables se hagan responsables de este brutal acto. Que nadie quede impune, que el femicida cumpla la pena máxima por la muerte de Valentina”.

El estado debe responder. Insistió. “Por no cumplir por la protección de las niñas, mujeres y disidencias que siguen siendo presas fáciles para los potenciales agresores. La sociedad que reproduce los estereotipos de género revictimizando a las niñas, jóvenes y mujeres de sectores populares en vez de sensibilizar para la igualdad y las relaciones pacíficas”, añadió seguidamente.

Exigimos una condena ejemplar que demuestre que la sociedad no tolerará estos crímenes aberrantes

Finalmente le exigió al Municipio “que trabaje en los barrios atendiendo eficazmente con políticas de género comprometidas en la erradicación de violencia machista. Basta de aniquilar nuestros cuerpos y nuestras siquis”.