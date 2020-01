Galli presente en el lanzamiento del plan de Kicillof para arreglar escuelas

Olavarría no tiene escuelas en emergencia, por lo cual no está incluida en el listado de obras del gobernador antes del inicio de clases. Hubo ausencia de intendentes, y también de firmas del convenio.

Tras la presentación del plan de emergencia para arreglar 750 escuelas y retomar obras paralizadas, entre los intendentes presentes estuvo el jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli.

Representante de Juntos por el Cambio –oposición en la Provincia- Galli estuvo sentado en las filas de los mandatarios de los distritos bonaerenses y escuchó las diversas obras “de emergencia” que llevará adelante con arreglos en 750 escuelas en reparación antes del inicio del ciclo lectivo y, además, 243 obras que habían quedado “con ejecución interrumpida”.

De Juntos por el Cambio, además de Galli participaron Jorge Macri, Julio Garro y Sebastián Abella.

Según se logró saber, llamó la atención la ausencia de algunos intendentes peronistas al lugar, tales como Martín Insaurralde, Mario Secco, Jorge Ferraresi, entre otros.

Un dato a tener en cuenta es que el convenio era “general” y varios jefes comunales no firmaron aún, a la espera de conocer los detalles de cómo serán los trabajos de aquí en más. Cabe aclarar que el Intendente Galli no tuvo que firmarlo dado que no tiene obras incluidas dentro del listado de urgencias.