Créditos UVA Automotor: “Empecé con $4800 y estoy pagando más de $13 mil”

El sueño de comprar un automóvil se trasformó en una verdadera pesadilla para decenas de olavarrienses, que, al igual que miles de argentinos, sacaron un crédito por el sistema de Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

Este martes un grupo de tomadores de créditos UVA automotor se concentró en la sede céntrica de Banco Provincia y se entrevistó con uno de los encargados de la sucursal, mientras piden ser incluidos en el congelamiento de cuotas.

Tras la breve reunión, dialogaron con los medios locales: “Nosotros representamos a un grupo de autoconvocados de créditos UVA automotor y pertenecemos a un grupo nacional. Nos interesa que nos escuchen porque cuando se sancionó la Ley en el Congreso el crédito UVA automotriz no se tuvo en cuenta porque no es una necesidad básica o primaria como lo es la vivienda” expresó Mónica Ramírez, una de las damnificadas.

Luego se refirió a su caso particular: “Yo el crédito lo saqué en el año 2017. Es un auto modelo 2013 y lo termino de pagar en enero del 2021. Empecé con 4800 pesos y ahora estoy pagando más de 13 mil pesos. En ese momento cuando venías al banco ellos te garantizaban que el país iba a estar tranquilo, que no iba a haber inflación, que el crédito que era más conveniente que el fijo y lo tomamos y pasó lo que pasó” describió.

En este sentido, comparó con la situación de otros tomadores de crédito: “Hay casos muy especiales donde uno empieza a pagar una cuota de 4800 y hoy está pagando 14 mil pesos y todavía falta uno o dos años para terminar de pagarlo y no vas a saber si lo vas a poder terminar de pagar o no. Y esto nos tiene realmente sorprendidos ante la inflación del país y de todo lo que está pasando porque no sabemos qué respuesta vamos a tener” sostuvo.

Sobre la reunión con autoridades de la sucursal bancaria, Mónica Ramírez explicó: “Nos atendió un asesor comercial donde a través del gerente va a ser que esta nota se eleve al banco central, nos puedan escuchar y darnos una respuesta” dijo.

“Hay un montón de personas que están en una situación desesperante”

Otra de las damnificadas, Claudia Lomascolo, expresó: “A nivel nación son más de 1,2 millones de personas afectadas solamente por el automotor. Nos pasó esto porque era mucha la promoción” advirtió.

“La gran inquietud es que hay gente que ha pagado más de la mitad del crédito y aún debe más capital. Tenemos el caso de una persona que sacó un crédito en un banco privado y empezó pagando 32 mil pesos para cambiar el camión y al día de hoy está en 75 mil pesos, el esposo está sin trabajo y ella ya no puede pagar. Está desesperada. Hay un montón de personas que están en una situación desesperante” sostuvo.

Finalmente, dijo que a nivel local por primera vez, “el mes pasado hubo casos de personas que no los pudieron pagar la cuota. Son cuatro los casos” detalló.