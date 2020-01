Tras la expectativa por los primeros números positivos en lo que va del verano, el gobernador Axel Kicillof presentó, en el Partido de la Costa, la temporada 2020 en la Provincia. Señaló que cree que será “la mejor temporada de los últimos cinco años” y señaló que los números empezaron a avalar sus dichos.

En la presentación, Kicillof estuvo acompañado del ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa, al diputado provincial Juan Pablo de Jesús y al intendente de La Costa, Cristian Cardoso. Rápidamente, el mandatario señaló que “hubo quienes dijeron que había que aprender a disfrutar de la incertidumbre. Nosotros preferimos disfrutar de las vacaciones, de la vida y del trabajo".

Opinó, en este sentido, que “irse de vacaciones no es ni un privilegio, ni una locura ni algo que no nos merecíamos. Poder disfrutar del descanso es algo que no significa una pérdida, significa una ganancia. Hay que entender que mejora la productividad. Y en la Argentina es un derecho. Vinimos a devolverle el trabajo, el bienestar y por ende la felicidad al pueblo bonaerense", señaló.

Tras la aprobación de la Ley Impositiva y el freno a algunos impuestos dispuestos por la ex gobernadora Vidal, como el sucedido con la Luz o los peajes, Kicillof señaló que busca que ese ahorro se vuelque al consumo: “Nos acostumbramos a que pasaran los aumentos como en alambre caído", indicó.

"No tengo nada contra los sectores privilegiados” dijo, en relación a lo sucedido con la Ley Impositiva. “Todo lo contrario. Les vamos a agradecer a los sectores más privilegiados el pequeño esfuerzo que van a hacer para que los que tienen menos, a los que les rompieron la vida, puedan acceder a lo que perdieron, a lo que les quitaron", finalizó.

Por su parte, Costa señaló que esta provincia "tiene de todo" y un "gran patrimonio cultural", al tiempo que dijo que su gestión "lo pondrá en valor porque eso no puede esperar ni un día".

"Este es además el lanzamiento de una nueva política. Nuestro compromiso es darle a la provincia lo que no tuvieron en los últimos años. Que el turismo pueda ser un resorte de la actividad económica y el empleo", cerró el ministro.