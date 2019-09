Vidal en Junín: pidió a comerciantes que “no bajen los brazos”

La gobernadora visitó la ciudad bonaerense donde le pidió a un comerciante que “no baje los brazos” aunque admitió también que "las cuentas de almaceneros no dan".

La gobernadora María Eugenia Vidal realizó una visita a la ciudad de Junín en la jornada de este viernes donde tuvo una agenda que la tuvo en el Hospital de la ciudad, y también un cruce con comerciantes donde les pidió que “no bajen los brazos”.

La visita fue al Hospital Interzonal de Agudos "Abraham Piñeyro", donde recorrió junto al intendente Pablo Petrecca –candidato como ella a la reelección-, obras terminadas que, según se informó oficialmente, supusieron una inversión de $68 millones.

"Las mejoras se realizaron en el marco del Plan Integral de Guardias que, gracias a una inversión total del Gobierno bonaerense de $3000 millones, en 2019 alcanzará a 58 hospitales provinciales", agregó la Gobernación, en un comunicado.

Sin previo aviso, cabe señalar, Vidal dialogó con vecinos durante una recorrida por el centro comercial. Allí se cruzó con un comerciante que, en tono amigable, le explicó el duro impacto de la crisis en la actividad. Vidal admitió ante la descripción que "la cuenta del almacenero no da".

"Todo lo que yo pude hacer en la provincia ya lo hice, no puedo hacer nada más", reconoció Vidal. "Lo que hemos podido hacer lo hemos hecho. Así que no pierda los brazos, no pierda la fuerza", dijo Vidal.