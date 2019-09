López Rosetti: “La vida comienza y termina cada día”

El doctor Daniel López Rosetti llegó por tercera vez a Olavarría. En esta oportunidad estuvo presente en la Muestra Libros en Olavarría para presentar su libro “Equilibrio”, un entramado de literatura, estudios técnicos, conductas y sensaciones.

Antes de la charla, dialogó con los medios sobre el fenómeno que se produce en cada encuentro con su público. “Tengo un proyecto, no es que me invitaron de Olavarría y hago mi trabajo y me voy y punto. No, a mí me gustaría que quede algo. Mi ambición es que sirva, quizás sea una actitud como la de cualquier médico, que hago algo que le es útil a otro. Aparte se los digo: dentro de una hora me voy a ir, pero humildemente lo digo, quiero que sea útil”, aseguró.

Esa interacción con el público se fue construyendo con el tiempo y está motivada por la concepción de “dar”. Para Rosetti toda aquella persona que tenga algo para dar, tiene la obligación de hacerlo.

“Me gusta la docencia, el pizarrón, sé que no se usa más el pizarrón de madera (risas) pero me gusta pizarrón y tiza. Este libro, Equilibrio, se lo dedico a un profesor al que le guardo un cariño enorme, falleció a los 103 años”, indicó.

Incluso, en el libro, cuenta una anécdota que se plasma en una dedicatoria de 3 páginas. “Nuestra camada, vivió con Jorge Bulgarellis, una persona extraordinaria, que tenía varias cosas: una era pasión. Y se le notaba cuando la tiza se marcaba sobre la madera del pizarrón”, aseguró.

Para Rosetti, un buen docente “no es Wikipedia” sino aquella persona que enseña con pasión, que te deja algo que no es conocimiento.

Sus libros tocan muchas fibras y en el caso de Equilibrio, bordea lo filosófico. “El destino final es la filosofía. Tengo 61 años, pero imagínate que me recibí a los 22, cuando me recibí no existía la tomografía computada. O la computadora o este celular”, aseguró y tomó el celular: “Esto no tiene nada de años, no lo imaginó Ray Bradbury, ni Julio Verne. Estoy convencido que ninguna de estas cosas te van a dar felicidad”.

¿Y qué es la felicidad? La felicidad para Rosetti es otra cosa. “Es el bienestar subjetivo percibido. Y eso tiene que ver con la filosofía de vida, de eso estoy convencido. Y la vida comienza y termina cada día. La vida comienza a la mañana cuando te despertás, y termina cuando te vas a dormir. Parece una pavada pero no lo es si te lo tomás en serio. Si te lo tomás en serio, mañana cuando te despiertes a lo mejor, tomas conciencia de que tenés que disfrutar ese día”.