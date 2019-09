Carmelo Vinci: “Creer que el caso Pareja haya quedado impune es un poco doloroso”

Pasaron 25 meses del inicio del Juicio de Monte Pelloni II. Carmelo Vinci mismo lo relata: fueron 70 audiencias, viajes, tormentas, incluso choques. Sin embargo, y más allá de las “sensaciones encontradas”, en muchos casos se hizo Justicia. Y hubo Memoria, también.

Integrante de la Comisión por la Memoria, víctima de la represión del Estado en la última dictadura cívico-militar, tomó aire y realizó su balance ante los grabadores de Infoeme. Que es fresco, que tendrá mucho por atravesar. Incluso, con una sensación de impunidad. Pero nunca sin abandonar la lucha.

Vinci señala que incluso en estos dos años, es otro país: “hubo etapas con distinto contenido político, situaciones políticas, económicas, sociales, contábamos que cuando empezaba el juicio los viajes hablábamos de política y de la sensación de derechos humanos, era una situación absolutamente distinta. Ahí veíamos cómo nos reorganizábamos con el avance del negacionismo, hoy estamos políticamente en una etapa absolutamente distinta”.

Rápidamente, se metió en los dos casos de olavarrienses “apartados” por cuestiones de salud pero que volvieron al Juicio dado que estaban bien. “En el caso Rinaldi fue alguien encontrado (cenando, fue fotografiado) y que Casación tomó como jurisprudencia cuando lo remitió de nuevo al juicio”. Rinaldi, finalmente, fue absuelto: “quedó en libertad porque el Tribunal le dio el beneficio de la duda en cuanto a que los argumentos que fueron planteados no alcanzaron”.

El de Balquinta fue el otro: “hace dos semanas había sido dejado en libertad por cuestiones de salud y hoy Casación le dio un cachetazo al Tribunal, donde le dijo que no se hizo lo suficiente y que no estuvo a la altura de las circunstancias, dado que hizo caso omiso a lo que los peritos dijeron que se debería hacer. Hoy, Balquinta, a 24 horas de estar libre, está condenado a perpetua”.

En este sentido, se sintió contrariado dado que “poco menos del 50% de la sentencia fueron absoluciones, cuando la media es el 15%. No declararon como delitos de lesa humanidad el caso de Fabi y Losa, y por lo tanto no lo podían juzgar. Para la comunidad esos acusados quedarán como que eran inocentes. No lo fueron, sino que por no considerarlo delitos de lesa humanidad no serán juzgados”.

Se lamentó, a su vez, por un caso en particular: “creer que el caso Pareja haya quedado impune (tanto Leites como Tula tenían elementos para ser culpables y fueron absueltos) es un poco doloroso”.

De todos modos, “seguimos creyendo en la Justicia, creemos que hemos ido por el camino correcto, de demostrar o de intentar demostrar con los testimonios que hemos podido encontrar a 40 años. Quizás no fueron suficientes y el beneficio de la duda a muchos los dejó en libertad, pero creemos que Argentina ha tenido un camino brillante en cuanto a los juicios de Lesa Humanidad y debemos seguir en eso, hacer honor a esa historia”.

“Trataremos de seguir buscando pruebas para poder condenar a estos represores que todavía andan caminando por la ciudad”.

Con respecto a la perpetua a Balquinta, comisario retirado de la bonaerense, es uno de los primeros “no militares” en ser condenado en Olavarría. En este sentido, Vinci destacó que “esto demuestra que en este país las Fuerzas Armadas actuaron en conjunto con las fuerzas policiales, eran parte, conocían el territorio y actuaron justamente aprovechando ese conocimiento del territorio. Participaban de las detenciones, también”.

Para cerrar, volvió al caso Fabi y Losa: “Lamentablemente, creemos que los que actuaron en los casos de las fábricas es lamentable que no haya sido condenado como delito de lesa humanidad. Quizás, porque intervino de alguna manera la Justicia, sometida también en aquel entonces a los designios de las fuerzas armadas. Cuando la Justicia liberaba a los detenidos y secuestrados, las fuerzas hacían caso omiso” cerró.