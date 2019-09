Segundo Congreso del Hospital Municipal: “Es un verdadero éxito”

En la tarde de este viernes se realizó la apertura formal del Segundo Congreso del Hospital Municipal “Héctor M. Cura”.

El intendente Ezequiel Galli agradeció a quienes organizaron el Congreso "que es un verdadero éxito. 780 inscriptos realmente para nosotros es maravilloso contar con la presencia de todos y las charlas que hemos tenido en este día, porque un Congreso sin participantes no es un Congreso”.

Además relató que “la gobernadora María Eugenia Vidal visitó esta mañana la obra de ampliación que estamos haciendo en nuestro hospital, que es una obra tan importante. Ustedes se están capacitando acá, saben lo que es para una carrera como la de ustedes capacitarse permanentemente. Para nosotros como Municipio y para mí como Intendente poder organizar este Congreso me da mucho orgullo y por eso quiero felicitar a todo el equipo, a todos los que estuvieron en la organización, espero que dentro de un año nos estemos viendo nuevamente en el tercer Congreso del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura”.

Por su parte, el director de la Región Sanitaria IX Carlos Clavero felicitó por “la capacitación, actualización y el nivel académico que tiene este congreso. Agradecer al Comité de investigación por el esfuerzo que hace todos los días para la formación de profesionales en Olavarría. Hoy tenemos 72 residentes que se están formando continuamente en Olavarría. Se trajeron seis carreras nuevas, de las cuales hay residentes y hay tres carreras nuevas para el próximo año. En nivel de salud, Olavarría está muy alto”.

A su vez, el decano de la Facultad de Salud Héctor Trebucq dijo: “quiero agradecer poder compartir esta inauguración del segundo Congreso. Me da un inmenso gusto encontrarme con los colegas que me he encontrado hoy y con graduados de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y con estudiantes”.

“Me quiero sumar al agradecimiento. Ver tanta gente, tantos alumnos, residentes, médicos del sector público y privado, enfermeros, obstetras, todas las especialidades… me llena de orgullo como olavarriense. Es llamativo que en una ciudad se haga un congreso con esta magnitud. El año pasado tuvimos alrededor de 500 inscriptos y hoy llegamos casi a los 800. Para mí es un placer que estén acá. Este es el camino que tenemos que seguir y Olavarría sigue siendo un lugar de referencia de salud en la región”, sostuvo la asesora en Salud del Municipio Mariana Diamanti.

Por su parte, el secretario de Salud Christian Waimann agradeció “a todos los que trabajaron para hacer posible este Congreso. Mucho trabajo hay detrás de esto”.

Finalmente el director del Hospital Germán Caputo remarcó que “los que trabajamos en el hospital estamos todo el día, todos los días y hoy podemos pensar protocolos y consensos. Para albergar a 780 personas la logística es impresionante y no puedo dejar de agradecer al municipio, sin ellos no hubiésemos podido ni siquiera pensar en hacer este congreso”.

Tras la palabra de cada uno de los funcionarios, se realizó la entrega de reconocimientos a profesionales por su trayectoria.

El Congreso continuará este 28 de septiembre en el Centro de Convenciones de Olavarría (CCO). El evento reviste características interdisciplinarias y el programa científico está desarrollado por prestigiosos profesionales de nuestro país, en las áreas clínicas, quirúrgicas, enfermería, obstetricia, rehabilitación, entre otras.